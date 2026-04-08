Имаме 190 хил. студенти. 40 хил. са с държавна поръчка, но догодина се очаква да намалеят

190 650 са действащите студенти в българските висши училища през академичната 2024/2025 г. От тях над 130 000 се обучават в образователно-квалификационна степен „бакалавър" и „професионален бакалавър", а над 60 000 в магистърски програми. Това показват данните от Националната карта на висшето образование, която беше актуализирана днес от Министерския съвет.

Новоприетите студенти държавна поръчка са 39 519. Техният брой е на най- високото си ниво за последните 5 години. През следващата учебна година се очаква намаление на план-приема, на база на предварителни данни. Това ще помогне за постигане на по-висока запълняемост на държавната поръчка и по-равномерно запълване на местата по професионални направления.

Най-масовите професионални направления в национален мащаб са „Икономика", „Педагогика", „Медицина", „Администрация и управление", „Педагогика на обучението по ...", „Комуникационна и компютърна техника", „Информатика и компютърни науки" и „Право". В тези осем направления се обучават над половината действащи студенти.

Висшите училища в страната са 51. Те намаляват с едно след закриването с решение на Народното събрание от септември 2024 г. на Европейското виеше училище по икономика и мениджмънт в Пловдив. Броят на студентите чужди граждани в българските висши училища се увеличава през последните години и през учебната 2024/2025 г. делът им достига 8,67% от действащите студенти. Той вече леко надвишава средния за страните от ЕС, който е 8,4%.

Насоките на държавната политика, публикувани в актуализираната Национална карта на висшето образование, са със завишени критерии, в сравнение с изданието от 2024 г. Тази мярка съответства на политиката на МОН за ограничаване на разрастването на системата за виеше образование и предотвратява разкриване на нови структури в пренаситени направления. По този начин се насочва развитието към сектори с доказан недостиг, основно в здравеопазването и се подобрява ефективността и качеството на висшето образование.