Близо 6 млн. евро отпуска правителството за Фонда за безопасност на движението

Министерският съвет одобри финансиране на Министерството на вътрешните работи (МВР) за 2026 г. в размер на 5 774 000 евро за обезпечаване на дейностите по Фонда за безопасност на движението, съобщиха от пресслужбата на служебния кабинет.

През юни 2025 г. Сметната палата започна одит на ефективността на контрола, осъществяван от органите на МВР и приноса на Фонда за безопасност на движението за повишаване на пътната безопасност, съобщиха тогава от одитната институция, предава БТА.

В този фонд, управляван от министъра на вътрешните работи, постъпват средствата от глоби за нарушения, установени с технически средства и системи, както и средства от дарения и други приходи. За период от три години – от 2021 г. до края на ноември 2024 г., във Фонда са събрани над 350 млн. лева.