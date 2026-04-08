Близки на загиналите на хижа "Петрохан" и връх Околчица поставиха плоча в тяхнa памет

Близки и приятели на шестимата загинали на хижа "Петрохан" и връх Околчица поставиха плоча в тяхнa памет. Това става ясно от публикация на Ралица Асенова, майка на Николай Златков, намерен мъртъв в кемпера под връх Околчица заедно с Ивайло Калушев и 15-годишния Александър Макулев.

"Вчера трябваше да се излее основата за тази плоча и, разбира се, срещнахме трудности. Реших, че няма да изпадам в подробности за случилото се, а само ще изложа становището си защо поставяме тази паметна плоча там, където ще бъде.

Нямаме разрешително за това и не смятаме да искаме такова от никого. Просто защото на нас не ни се разрешава да се качим до хижата, която вече повече от два месеца е блокирана и достъпът до нея е невъзможен. Ние не можем да поставим тази плоча в имота на нашите убити близки там", пише тя.

"Така или иначе, пътищата са осеяни с паметни плочи край пътя – на места, където хора са загинали в катастрофи. Ето защо ние ще я поставим край пътя на Прохода Петрохан, в посока към хижата", пише още Ралица Асенова.

От публикацията става ясно, че плочата тежи 600 килограма.