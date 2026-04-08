Тръмп заплашва с 50% мита за държави, доставящи ор...

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
535 хил. хартиени бюлетини пристигат в Областната администрация в Пловдив

На 19 април ще се гласува и с хартиени бюлетини, и с машини. Снимка: Йордан Симеонов

Общо 535 000 хартиени бюлетини  ще бъдат доставени утре около 11:30 часа в сградата на Областната администрация в  Пловдив за предсрочните избори на 19 април.

За 16 МИР - Пловдив-град са осигурени 270 000 бюлетини, а за 17 МИР - Пловдив-област - 265 000. Количествата гарантират възможност за гласуване с хартиена бюлетина във всички секции.

Те ще бъдат транспортирани с камион под полицейска охрана от печатницата в София. При пристигането пломбите ще бъдат разпечатани в присъствието на главния секретар на Областната администрация Николай Аджеларов и представители на двете районни избирателни комисии. Охраната, съхранението и ескортът на бюлетините до районните кметства и общините ще се осигуряват от ОДМВР-Пловдив.

На 19 април ще се гласува и с хартиени бюлетини, и с машини.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още от Избори

“24 часа” превзе Гербовата зала с емоция като за първи брой след 4438 г. трудов стаж (Видео, обзор)