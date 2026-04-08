Община Русе набира предложения за Награда „Русе" и „Млад творец" 2026

В навечерието на 24 май Община Русе връчва ежегодно две награди - „Русе" и „Млад творец". Тази година крайният срок за приемане на предложенията за носители на отличията е 10 май.

С Награда „Русе" се удостояват творци, дейци, екипи със заслуги в областта на изкуството и културата, образованието и науката за значителен принос за издигане авторитета на Русе. Отличието се присъжда и на граждани за постиженията им в периода от 10 май на предходната година до 10 май на текущата година. Награда „Русе" не може да бъде давана на лица и организации, които вече са я получили в минали години.

Наградата се връчва в две области:

Изкуство и култура:

1. Литература – 1 индивидуална награда – проза, поезия, драматургия, превод, журналистика и културно-историческо наследство.

2. Сценични изкуства – 1 индивидуална и 1 колективна награда – театър, опера, оперета, мюзикъл, куклен театър, танци, музика.

3. Визуални изкуства – 1 индивидуална награда – изобразително изкуство, архитектура, филмово изкуство, аудио-визуално изкуство.

4. Изключителен принос в областта на изкуството и културата – 1 индивидуална награда.

Образование и наука:

1. Постижения в областта на предучилищно, начално, основно образование – 1 индивидуална награда.

2. Постижения в областта на гимназиалното и висшето образование – 1 индивидуална награда.

2. За научен и учителски екип – 1 колективна награда.

3. Изключителен принос в областта на образованието – 1 индивидуална награда.

Удостоените с Награда „Русе" 2026 получават бронзова статуетка по авторски проект на скулптора Георги Радулов и диплом.

Наградата „Млад творец" отличава млади русенски творци в областта на изкуствата и културата на възраст до 30 години с високи творчески и артистични постижения. Тя е учредена в памет на актьорите Яна и Георги Стефанови и се придружава от парична сума в размер от 300 евро и награден знак, осигурени от тяхното семейство.

Предложенията за Награда „Русе" и Награда „Млад творец" се депозират в Деловодството на Община Русе в запечатан плик с четливо изписана категория за номинацията и трябва да съдържат изчерпателна аргументация, придружена с 5 различни снимки (на електронен носител, с резолюция 1920х1080) на номинираните лица или колективи. Необходимо е предложенията да бъдат изготвени от организации и институции, работещи в съответните области.

Регламентът за двете награди е уреден в Наредба № 17 за символиката, която може да се намери на официалния сайт на Община Русе.