Откриха човешки останки в контейнер за смет в Пловдив

Много криминалисти и униформени са струпани на ул. "Георги Данчов" между блоковете 27 и 28 в район "Тракия", където в контейнер за смет са открити човешки останки. На зловещата находка попаднали хора, които подали сигнал в полицията. Мигновено към мястото са насочени разследващи.

"Преди 5-10 минути бях там, полицията е отцепила целия периметър", обясни кметът на района Георги Гатев. Зловещата находка е намерена в северния край на ул. "Георги Данчов", точно преди завоя за влизане в парк "Лаута". Живеещи в близките блокове наблюдават действията на криминалистите са шокирани от вестта, която се разпространява за разчленен труп.

Останките са били открити от клошар на видима възраст около 35-40 години, научи "24 часа". С него бил още един мъж. На място е шефът на областната дирекция на полицията Васил Костадинов, заместникът му Венелин Костов, както и началникът на Пето РУ Николай Кирков. За кратко се появи и прокурорът Чавдар Грошев, който си тръгна.

Част от разследващите също се оттеглиха. В този момент клошарът, открил находката и неговият познат побегнаха. "Нищо няма да ви кажа", заяви несретникът пред събралите се медии.