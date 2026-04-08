Йотова: Институциите трябва да са гарант за добрата организация на изборите

Институциите трябва да убедят българските граждани, че този път усилията на всички са насочени към организацията на нормални избори в България, прозрачен процес до изборния ден и добре организиран вот. Трябва да бъдем гаранти за това всеки български гражданин да не се съмнява, че гласът му е отчетен правилно, а да стимулираме още повече гражданската активност на 19 април. Това заяви президентът Илияна Йотова на среща с представители на институциите, отговорни за провеждането на предсрочните парламентарни избори.

Срещата се проведе по инициатива на държавния глава. На нея компетентните органи запознаха държавния глава с вече предприетите и предстоящите действия по организирането на вота. Целта на срещата беше да се обсъдят гаранциите за доброто провеждане на вота на 19 април у нас и зад граница и да се координират действията на отговорните институции.

Президентът Йотова посочи, че е важно 11 дни преди изборния ден да се направи равносметка за хода на подготовката и евентуалните рискове за провеждането на нормални, честни и прозрачни избори, какъвто ангажимент институциите имат пред гражданите. Това означава всеки български глас да бъде отчетен и хората да нямат съмнение в изборната кампания, в подготовката на изборния процес и в деня на вота, заяви държавният глава.

Илияна Йотова призова за общи усилия, така че да се създаде добра инфраструктура на изборния процес. Трябва да убедим българските граждани, че сме взели всички необходими мерки, за да се ограничават и анулират злоупотребите, че имаме достатъчно добре подготвена изборна администрация, която се справя със сложните протоколи, каза президентът. Тя призова и да не се насаждат страхове у гражданите.

Държавният глава попита министъра на външните работи дали има реални факти за външно вмешателство и хибридни атаки, свързани с предстоящите избори, за да се поиска помощ от европейски органи. Йотова беше категорична, че при наличие на конкретни данни за външна намеса е важна реакцията на българските власти, но в същото време трябва да се действа внимателно, за да не се създават неоснователни страхове в българските граждани и в предизборна ситуация да бъде предотвратена всяка възможност за провокация.

На срещата президентът постави темите за организирането на ефективно обучение на членовете на секционните комисии, за да не се допускат грешки при попълването на протоколите, обезпечаването на видеонаблюдението, коректното изготвяне на избирателните списъци, в това число гласуването по служебен адрес.

По повод вота за българските гласоподаватели в чужбина Илияна Йотова повдигна въпроса за процеса на попълване на секционните избирателни комисии, както и обезпечаването на машинния вот.

Държавният глава посочи, че президентската институция остава отворена за сигнали за нередности, свързани с изборния процес. Тя ще изпрати до Министерството на вътрешните работи получените сигнали от политически сили за посегателство върху предизборни материали и места, свързани с кампанията.

Във връзка с данни за обвързването на чествания на исторически събития с предизборната кампания от ЦИК увериха президента, че това е недопустимо.

В срещата днес участваха членове на Централната избирателна комисия, служебният министър на електронното управление Георги Шарков, служебният министър на външните работи Надежда Нейнски, служебният заместник-министър на вътрешните работи Иван Анчев, изпълнителният директор на „Информационно обслужване" Ивайло Филипов, Венцислав Христов – директор на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към МРРБ.