"Муле" от телефонна измама влиза в затвора за година и 2 месеца

С осъдителна присъда приключи дело в Районен съд – Стара Загора за извършена телефонна измама, съобщиха от съда. По делото бе наложено ефективно наказание лишаване от свобода за срок от една година и два месеца, при първоначален общ режим, на 33-годишния Д. Д.

С постановена присъда подсъдимият е признат за виновен за това, че на 26.03.2025 г. в Стара Загора, като помагач, в съучастие с неустановено по делото лице, с цел да набави за себе си и за него имотна облага, умишлено улеснил неустановеното лице да възбуди и поддържа заблуждение у 70-годишна жена, че полицейски служители се нуждаят от съдействието й, за да заловят измамници, и с това и причинили имотна вреда в размер на 26 500 лева и валута – 700 евро, всичко на обща стойност 27 869,08 лева.

От наказанието, съгласно присъдата, следва да се приспадне времето, през което подсъдимият е бил с мярка за неотклонение „задържане под стража".

В хода на разследването е установено, че пострадалата се намирала в дома си в старозагорско село. С нея по телефона се свързал непознат мъж, който се представил за служител на полицията. Той заявил, че негови колеги се нуждаят от съдействие, за да заловят група лица, занимаващи се с измами. За тази цел жената трябвало да даде парите, които съхранява в дома си, а след приключването на акцията по задържането на измамниците, щели да й бъдат възстановени. Тя се съгласила и събрала наличните парични средства в дома си. След това с автомобил отишла до банка в Стара Загора, откъдето изтеглила спестявания от сметката на семейната фирма.

Събраните пари сложила в найлонова чанта и се отправила към района на градската автогарата. Там спряла автомобила си и поставила плика под предните гуми, откъдето Д. Д. ги взел

В Районен съд – Стара Загора делото премина по реда на съкратеното съдебно следствие, процедура при която първоначално наложеното наказание на подсъдимия бе намалено с една трета.

Присъдата подлежи на протестиране и обжалване в 15-дневен срок пред Окръжен съд – Стара Загора.