Отпадъчни води са изтекли в новия канал, свързващ Варненското езеро с морето

Варненското езеро. СНИМКА: АРХИВ

Отпадъчни води са изтекли вчера в новия канал, който свързва морето с Варненското езеро. Причината е авария на канализационен колектор във варненския квартал "Аспарухово". Организирана е съвместна проверка от експерти на РИОСВ – Варна, Басейнова дирекция „Черноморски район" и на Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда.

Двете канално-помпени станции са спрени, за да се отстрани аварията. През аварийния преливник са изтекли отпадъчни води. Колекторът вече е ремонтиран. Взети са проби от мястото на излива. Резултатите ще са готови след 5 дни. В случай че бъдат установени превишения, ще бъдат предприети административно-наказателни действия, съобщава БНТ.

