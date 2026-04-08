Прекратяват обществена поръчка за обработка срещу комари

Министерството на здравеопазването прекратява процедурата за избор на изпълнител за дезинсекция и контрол на комарните популации, след като в хода на проверките са установени съществени нарушения, които не могат да бъдат отстранени в рамките на текущата процедура. Това съобщиха от здравното министерство.

В становища на Агенцията за обществени поръчки и на дирекция „Вътрешен одит“ са констатирани сериозни проблеми в методиката за оценка на офертите. Установени са неясноти и несъответствия при формирането на комплексната оценка, които поставят под риск обективния избор на изпълнител, казаха още от МЗ. Установено е, че информация, свързана със спецификата на местата и терените за изпълнение, не е била публично достъпна за всички заинтересовани страни към момента на подготовка и подаване на офертите. Това противоречи на принципите на публичност и равнопоставеност и създава риск от неравнопоставено участие, допълниха от ресорното ведомство.

В съобщението пише още, че се предприемат незабавни действия за осигуряване на необходимите дейности по контрол на комарните популации в страната, така че обработките да бъдат извършени в срок. Контролът на комарните популации е пряко свързан със здравето на хората и остава безусловен приоритет, уточниха от ведомството и добавиха, че МЗ носи отговорност както за опазването на общественото здраве, така и за законосъобразното и прозрачно управление на публичните средства.

Ведомството ще анализира всички възможни подходи в рамките на закона, за да осигури възможно най-бързо и ефективно организиране на обработките срещу комари, при гарантирана прозрачност, равнопоставеност и контрол върху изпълнението, допълниха от министерството.