Шефът на полицията в Пловдив: Имаме един нарязан труп (Снимки)

Чувалът с човешките останки се появи пред блока още снощи, разказа очевидец
"Имаме един нарязан труп". Това докладва по телефона шефът на полицията в Пловдив Васил Костадинов, дочу репортер на "24 часа". Директорът е на ул. "Георги Данчов" в район "Тракия", където по-рано бяха открити в чувал човешки останки. Васил Костадинов се оттегли настрани и продължи да разговаря по телефона.
По-рано районът между блок 27 и 28 бяха отцепени от криминалисти, появи се за кратко и прокурорът Чавдар Грошев.
Както съобщихме, трупът е бил открит от клошар, който побягнал, след като част от разследващите си тръгнали. Според живеещ наблизо пловдивчанин още снощи черният чувал с човешки останки е бил докаран в контейнера. "Като се прибирах, го видях", добави той. По думите му този чувал е докаран с автомобил и стоварен до казана. "Няма кой да го пренася на гръб", каза мъжът, представящ се с името Александър.
По неофициална информация тялото е на мъж.
По-късно останките бяха натоварени в линейка и заетите с това говореха, че тежат 25-26 кг.