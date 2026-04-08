ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Столична община стартира нов избор на почистващи ф...

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22629473 www.24chasa.bg

Шефът на полицията в Пловдив: Имаме един нарязан труп (Снимки)

Мая Вакрилова

[email protected]

Шефът на пловдивската полиция Васил Костадинов е пред буса на "Криминалистична лаборатория". Снимка Мая Вакрилова

Чувалът с човешките останки се появи пред блока още снощи, разказа очевидец

"Имаме един нарязан труп". Това докладва по телефона шефът на полицията в Пловдив Васил Костадинов, дочу репортер на "24 часа". Директорът е на ул. "Георги Данчов" в район "Тракия", където по-рано бяха открити в чувал човешки останки. Васил Костадинов се оттегли настрани и продължи да разговаря по телефона.

По-рано районът между блок 27 и 28 бяха отцепени от криминалисти, появи се за кратко и прокурорът Чавдар Грошев. 

Както съобщихме, трупът е бил открит от клошар, който побягнал, след като част от разследващите си тръгнали. Според живеещ наблизо пловдивчанин още снощи черният чувал с човешки останки е бил докаран в контейнера. "Като се прибирах, го видях", добави той. По думите му този чувал е докаран с автомобил и стоварен до казана. "Няма кой да го пренася на гръб", каза мъжът, представящ се с името Александър.

По неофициална информация тялото е на мъж.

Съседът, представящ се с името Александър, разказа, че чувалът се появил още снощи. Снимка: Мая Вакрилова
Прокурорът Чавдар Грошев (вляво) се появи на мястото, където бе открит трупа. Снимка: Мая Вакрилова
Районът е отцепен с полицейска лента. Снимка: Мая Вакрилова

По-късно останките бяха натоварени в линейка и заетите с това говореха, че тежат 25-26 кг.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

“24 часа” превзе Гербовата зала с емоция като за първи брой след 4438 г. трудов стаж (Видео, обзор)