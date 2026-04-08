За втори път: 2 г. и 8 мес. условно за прегазената на зебра в Пловдив 13-годишна Габриела

Водачката Веселина Семова твърди, че би предпочела да е на мястото на убитото момиче

2 години и 8 месеца условно с изпитателен срок от 4 години и същото толкова време без книжка е наказанието на пловдивчанката Веселина Семова, блъснала 13-годишната Габриела на пешеходна пътека. Ударът се оказа фатален за момичето. Решението е на Апелативния съд в Пловдив, след като делото беше върнато от ВКС. Преди година друг състав се произнесе по същия начин, но постанови по-дълъг изпитателен срок - 5 години.

Инцидентът стана на 11 юли 2023 г. 54-годишната тогава водачка Веселина Семова имала книжка само от година и не успяла да реагира навреме, когато видяла Габриела и майка й Диана да пресичат. Майката се размина с травми.

Семова призна вината си пред Окръжния съд в Пловдив. „Ако можех да бъда на мястото на това момиче, наистина бих отишла", каза тя. В този момент бабата на Габриела Иванка Матанова, която носеше нейна снимка в залата, я насочи към Семова и извика: „Вижте какво дете убихте!" Прокурорът по делото Тодор Павлов поиска условна присъда, защото Семова не е типичният пътен хулиган. А тогавашният адвокат на близките Венцислав Банчев не настоя Семова да влезе в затвора. „Моля да постановите присъда, като съобразите установените по делото смекчаващи отговорността обстоятелства", каза единствено той. Присъдата на първата инстанция беше 2 години условно и последва дълга съдебна сага, защото близките искаха Семова да влезе в затвора, но адвокатът им не каза нищо подобно в залата и се породи спор има ли основание за жалба. В крайна сметка оспорването беше допуснато и присъдата беше завишена, макар да остана условна.

И това решение не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВКС.