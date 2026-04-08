3 г. затвор при строг режим за мъж, обрал казино в "Люлин"

По обвинение на Софийска районна прокуратура 47-годишен мъж е осъден на затвор за кражба на пари от игрална зала.

Р.С. е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 25.02.2023 г. от метална каса в игрална зала в ж.к. „Люлин" в гр.София, чрез използване на неустановено техническо средство е отнел чужди движими вещи – парична сума в размер на 8050 лева. Кражбата е извършена в условията на опасен рецидив.

В хода на разследването са извършени множество действия и са събрани доказателства, че именно Р.С. е автор на деянието. Разследването е приключило с внасяне на обвинителен акт в съда.

Състав на Софийски районен съд призна Р.С. за виновен по повдигнатото обвинение и му наложи наказание „лишаване от свобода" за срок от 3 години, което той следва да изтърпи ефективно при строг режим.

Присъдата подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.