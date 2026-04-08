Двама задържани за купуване на гласове при спецоперация в Кърджалийско

При акцията в Кърджалийска област са проверени 156 автомобила. СНИМКИ: ОДМВР - КЪРДЖАЛИ

Двама мъже на 46 и 54 години са задържани при специализирана полицейска операция в област Кърджали, насочена срещу престъпления, свързани с политическите права на гражданите и конвенционалната престъпност, съобщиха от пресцентъра на полицията в родопския град. При претърсвания в домовете им са открити 9000 евро и три тетрадки със записани имена и суми. По случаите са образувани бързи производства.

Акцията се провежда на територията на всички шест районни управления в областта, като са изградени контролно-пропускателни пунктове и се извършват масови проверки на хора и автомобили. До момента са проверени 227 лица и 156 моторни превозни средства, както и 38 обекта, сред които заложни къщи, търговски обекти и офиси за бързи кредити.

В хода на операцията са разкрити и други нарушения. Иззети са около 4000 къса цигари без акцизен бандерол, като е образувано досъдебно производство. В частен дом в село от община Черноочене са открити незаконно притежавани оръжия – ловна пушка, револвер и боеприпаси, които също са иззети.

От началото на предизборната кампания в полицията са постъпили 26 сигнала за нарушения, включително купуване на гласове, натиск върху избиратели и неправомерна агитация. По тях са образувани 9 бързи производства, а 8 души са били задържани за срок до 24 часа. Съставени са и 46 предупредителни протокола.

