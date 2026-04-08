В Стара Загора задържаха 3 души за изборни престъпления, провериха общо 367 лица и 283 коли при спецакция

Специализирана полицейска операция за противодействие на престъпността, престъпления, свързани с наркотични вещества, както и нарушения на изборните права на гражданите се провежда днес на територията на ОДМВР - Стара Загора, съобщиха от пресцентъра на дирекцията. В акцията участват служители на ОДМВР, районните полицейски управления, Дирекция „Жандармерия", служители на БАБХ, РДГ и други институции. Директорът на ОДМВР-Стара Загора старши комисар Георги Георгиев присъства лично на част от проверките.

За резултатите до момента, на брифинг пред журналисти, старши комисар Георгиев каза, че са образувани 10 досъдебни производства, от тях 4 са за изборни престъпления по чл.167 от НК. Иззетти са списъци, тетрадки, тефтери и малка сума пари, които ще бъдат докладвани в Районна прокуратура - Стара Загора за указания. Проверени са 47 адреса - дружества, заложни къщи, търговски обекти. Задържани са 9 лица , като три от тях - по чл.167 от НК. Съставени са 23 протокола за предупреждение по чл.65 от ЗМВР. Проверени са 367 лица и 283 МПС.

От началото на кампанията до момента на територията на ОДМВР-Стара Загора са започнати общо 7 досъдебни производства по чл. 167 от НК, като четири от тях са образувани в рамките на днешния ден.