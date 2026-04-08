ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Столична община стартира нов избор на почистващи ф...

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22629803 www.24chasa.bg

Дариха 750 козунака на болницата в Горна Оряховица в навечерието на Великден

Дима Максимова

[email protected]

780
Д-р Иван Иванов връчи благодарствен адрес на управителя Цветомир Игнатов Снимка: МБАЛ "Св.Иван Рилски"

Голямо дарение от козунаци и козуначени изделия направи в навечерието на Великден на болницата в Горна Оряховица сладкарска фирма от село Поликраище. От фирмата дариха 750 козунака със стафиди и козуначени кифлички с локум и шоколад за пациентите, и за колектива на болницата. Дарението е на стойност 545 евро и е жест от управителя на цеха в Поликраище Цветомир Игнатов. Фирмата работи от близо 23 години и е специализирана в производството на козунаци и козуначени изделия. Управителят на болницата д-р Иван Иванов връчи благодарствен адрес на дарителите.
„Оценяваме високо вашия жест да подпомогнете пациентите, които ще посрещнат празниците тук, и да зарадвате работещите в болницата! Благодарим ви сърдечно и ви пожелаваме светли празници", поднесе своите благопожелания управителят на лечебното заведение д-р Иван Иванов.

750 козунака и козуначени кифлички дариха за болни и персонал в навечерието на Възкресение.
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

“24 часа” превзе Гербовата зала с емоция като за първи брой след 4438 г. трудов стаж (Видео, обзор)