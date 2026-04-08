Дариха 750 козунака на болницата в Горна Оряховица в навечерието на Великден

Голямо дарение от козунаци и козуначени изделия направи в навечерието на Великден на болницата в Горна Оряховица сладкарска фирма от село Поликраище. От фирмата дариха 750 козунака със стафиди и козуначени кифлички с локум и шоколад за пациентите, и за колектива на болницата. Дарението е на стойност 545 евро и е жест от управителя на цеха в Поликраище Цветомир Игнатов. Фирмата работи от близо 23 години и е специализирана в производството на козунаци и козуначени изделия. Управителят на болницата д-р Иван Иванов връчи благодарствен адрес на дарителите.

„Оценяваме високо вашия жест да подпомогнете пациентите, които ще посрещнат празниците тук, и да зарадвате работещите в болницата! Благодарим ви сърдечно и ви пожелаваме светли празници", поднесе своите благопожелания управителят на лечебното заведение д-р Иван Иванов.