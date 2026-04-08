Съдят петричанин, убил с 35 удара с ловен нож приятеля на бившата си.

Окръжна прокуратура – Благоевград предаде на съд обвиняем за убийство на мъж в гр. Петрич, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост

Н.П., на 56 години е привлечен в качеството на обвиняем за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин за пострадалия и с особена жестокост.

Обвиняемият Н.П. няколко години живеел на семейни начала с Д.П. в дома му в гр. Петрич. В средата на м. ноември 2024 г. двамата се скарали и се разделили.

Вечерта на 29.11.2024 г. обвиняемият посетил заведение в гр. Петрич, където консумирал алкохол с компания. Същата вечер той разбрал, че бившата му приятелка Д.П. има връзка с колегата му Т.Л. Между двамата мъже възникнало напрежение, породено от размяна на обидни реплики, отправени закани, изпълнени с ярост и агресия.

Обвиняемият отишъл до дома си, взел ловния си нож и тръгнал към къщата на Т.Л. Пристигайки, установил там бившата си приятелка. Нахвърлил се върху Т.Л., като му нанесъл силни удари в лицето. Междувременно Д.П. взела нож и се насочила към Н.П. Опитала да го прободе, но той успял да отбие удара. В следващия момент обвиняемият извадил неговия нож, с който причинил на бившата си приятелка наранявания в областта на шията и гърба, вследствие на което тя паднала.

Схватката продължила между двамата мъже. Обвиняемият нанесъл на Т.Л. множество ожесточени удари с ръце, крака, нож и вилица в областта на лицето и тялото, въпреки виковете му от болка. Последният удар с нож бил във врата му, след което Н.П. си тръгнал.

Пристигналият на място медицински екип констатирал смъртта на Т.Л.

Заключението на изготвената по досъдебното производство съдебномедицинска експертиза сочи, че дълбокото прободно - порезно нараняване на шията е довело до смъртен изход, като допълнителен фактор се наслагва кръвозагубата и от останалите наранявания.

Нанасянето на над 35 удара в тялото на пострадалия и фактът, че през цялото време е бил в съзнание, възприемал е случващото се с него, изпитвал е значителни болки и страдания, дава основание за извод, че убийството е извършено по особено мъчителен начин за убития. Наред с това, обвиняемият Н.П. е проявил изключителна ярост, ожесточеност и отмъстителност при нанасянето на ударите, което сочи за особена жестокост.

Обвиняемият Н.П. е с мярка за неотклонение „задържане под стража".

Делото продължава в съда.