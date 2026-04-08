Полицаи спасиха мъж, който искал да скочи от 8-я етаж на болница в Стара Загора

В 18.30 часа на 07.04.2026 г.,на тел.112 е получен сигнал за мъж на 34 години, който е настанен за лечение в Университетската болница в град Стара Загора, излязъл на 8-я етаж с намерението да скочи от там, съобщават от пресцентъра на ОДМВР в града. Нейният директор старши комисар Георги Георгиев каза на брифинг днес, че веднага е разпоредил да бъде извикан на място екип на Пожарната, психолог от ОДМВР-Стара Загора и два екипа от Второ РУ-Стара Загора.

Полицейските служители, участвали в спасяването на мъжа, са Стоян Илиев - командир на отделение от група ППД сектор "Охранителна полиция" при Второ РУ-Стара Загора, полицай Димо Христов, старши полицай Цветомир Нейков и старши полицай Генчо Маджаров. Стоян Илиев разказа, че заварили мъжа отвън на парапета на прозорец на 8-я етаж. След разговори с него му предложили да изпушат по цигара. Мъжът се приближил, посегнал към цигарите и тогава униформените, които го дебнели скрити отзад, успели да го хванат и да го приберат в стаята му. Полицейските служители споделиха още, че мъжът имал страх от униформи и полицаи и това наложило да свалят униформите си, докато разговарят с него. За да спасят мъжа, полицаите трябвало да свалят униформите си. Снимка: МВР

Има съмнения, че човекът бил с психични проблеми. Казал, че искал да се самоубие, защото го преследвали и стреляли по него снайперисти, научи още "24 часа". Според спасителите му, мъжът бил напълно трезвен и не бил под въздействието на опиати, каквито съобщения се появили за него в социалните мрежи.

Директорът на ОДМВР-Стара Загора каза още, че четиримата полицейски служители ще бъдат наградени за спасения човешки живот.