Историята на българския химн оживява в сърцето на Русе

На 15 април от 16 ч. на площад „Александър Батенберг" в Русе жителите и гостите на града ще имат уникалната възможност да станат свидетели на историческия момент отпреди 134 години, когато се раждат стиховете на българския всеучилищен химн. Проявата ще се състои близо до сградата на СУ „Христо Ботев" – бившата Мъжка гимназия, в която Стоян Михайловски е бил учител и където под перото му излиза вдъхновеното слово.

Чрез мащабна жива картина, представена от НД „Традиция" – клон Русе, присъстващите ще видят възстановка на събитията от 1892 г. Фигурата на поета ще „оживее", за да пренесе публиката в момента на вдъхновението, когато са написани куплетите на „Върви, народе възродени". Веднага след това площадът ще бъде огласен от празничен концерт на талантите от Общинския детски център за култура и изкуство и Вокална група „Ботеви звезди", възпитаници на СУ „Христо Ботев".

През 2026 г. отбелязваме 134 години от написването на текста на „Кирил и Методий", както е оригиналното заглавие на стихотворението. Организаторите споделят, че тяхното желание е да покажат на русенци човека и учителя Михайловски, който в един съвсем обикновен априлски ден написва редове, останали вечни