ВКС образува тълкувателно дело за правото на Сарафов да иска възобновяване на дела след 21 юли 2025 г.

Очаквано ВКС ще тълкува дали след 21 юли 2025 г. изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов има право да иска възобновяване на дела. Че подобно дело се подготвя още преди седмици съобщи шефката на ВКС Галина Захарова. Очакваше се само решението на Конституционния съд за 6-месечния мандат на временните шефове по върховете на Темида. То беше обявено вчера. Конституционните съдии единодушно приеха, че текстът за 6-месеца не противоречи на основния закон.

Общото събрание на Наказателната колегия на съда на тълкува следния въпрос:

След 21.07.2025 г. изпълняващият функциите на главен прокурор на Република България, определен преди влизането в сила на 21.01.2025 г. на новата разпоредба на Закона за съдебната власт, активно легитимиран ли е да подава искане за възобновяване на наказателно дело?

Причината да се образува делото е, че Тълкувателното дело е, че има противоречива съдебна практика. Самият КС също посочи в мотивите си, че е задължение на ВКС да уеднакви съдебната практика.

Според едната теза, поддържана по спорния въпрос, след 21.07.2025 г. изпълняващият функциите на главен прокурор, не може да иска възобновяване на дела. Приема се, че правомощията на изпълняващия функциите на главен прокурор се прекратяват след изтичане на шестмесечния срок от влизането й в сила на промените в съдения закон.

В подкрепа на този извод са изложени съображения, че нормата има т. нар. „несъщинско обратно действие" върху заварени правоотношения.

Според второто становище искането за възобновяване, направено от изпълняващия функциите на главен прокурор след 21.07.2025 г., е процесуално допустимо. Аргументите за това са, че изпълняващият функциите главен прокурор е определен с влязло в сила решение на Прокурорската колегия на ВСС от 16.06.2023 г., потвърдено с решение на същата колегия по протокол от 24.09.2025 г. А законовият текст за 6 месеца действие само занапред, доколкото в преходните и заключителни разпоредби към съдебния закон не е предвидено обратното й действие. Предвид липсата на такава изрична разпоредба, заварени отношения не могат да бъдат преуреждани, а изискването, че едно и също лице да не може да изпълнява съответните функции за срок по-дълъг от шест месеца, считано от 21.01.2025 г., е неприложимо. Това становище е подкрепено и с довод, че поначало е недопустимо да се преустанови за неопределено време дейността на конституционно легитимирани органи, какъвто е и главният прокурор, поради прекратяване или изтичане на мандата на избрания такъв и неизбиране на нов по предвидения за това ред.