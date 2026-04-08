Столична община стартира нов избор на почистващи фирми в „Слатина", „Подуяне" и „Изгрев"

Продължава почистването в "Люлин", "Подуяне" и "Слатина". снимка: столична община

Столичната община стартира нова процедура за избор на почистваща фирма за Зона 3, включваща районите „Слатина", „Подуяне" и „Изгрев". Избраният подход - процедура по пряко договаряне,  съответства на разпоредбите на чл. 79, ал. 1 от ЗОП и е най-прекият законосъобразен път за осигуряване на дългосрочната устойчивост на услугата в тези 3 района, след като Върховният административен съд окончателно потвърди правилното и законосъобразно решение на Общината за прекратяване на предходната процедура за тези райони.

До настоящата ситуация се стигна, след като в предишната поръчка двама от тримата кандидати бяха отстранени поради несъответствие с изискванията, а единственият допуснат участник отказа да декриптира ценовото си предложение. При такава фактическа обстановка Столична община  мотивирано и законосъобразно прекрати процедурата за избор на изпълнител.  Това решение бе обект на последователни обжалвания пред КЗК и ВАС, които продължиха месеци. През този период администрацията бе юридически възпрепятствана да предприеме други действия за дългосрочно решение, което наложи временното почистване на районите с общински капацитет чрез Столичното предприятие за третиране на отпадъците (СПТО).

След окончателното съдебно решение, времето за организиране на нова открита процедура е обективно изчерпано, а стартирането ѝ в момента би означавало нови месеци на несигурност и риск от повторно блокиране на процеса в съда. София не може да си позволи нови забавяния, които да застрашат здравето и безопасността на жителите на трите района. Затова Общината пристъпва към избор на специализиран изпълнител с необходимата техника, за да освободи капацитета на СПТО за основната му дейност – работата на Завода за отпадъци.

Новата процедура е с обща прогнозна стойност от 34,4 млн. евро без ДДС (67 296 244,77 лв.) за срок от 5 години. Настоящото производство е от типа „договаряне без предварително обявление", което съгласно разпоредбите на ЗОП не позволява на Общината да променя първоначално заложените в предходната процедура  параметри – техническа спецификация, методика за оценка и ценови условия. Законът предвижда в този тип процедура възложителят да покани конкретни участници, които отговарят на специфичните изисквания за техническа обезпеченост и притежават съответните лицензи и разрешителни за дейността.

Възможността за избор при  поканата на конкретни  на участници, включително такива, които не са били част от предходната „Мегапоръчка", гарантира реална конкуренция и избор на оператор с доказана техническа готовност. В съответствие с тези изисквания,  за участие в настоящото договаряне са поканени ДЗЗД „Чиста София", „Евро Импекс" ЕООД, ДЗЗД „Сорико-Бакс" и „Еко Ресурс-Р" ЕООД.

Столичната община подчертава, че процедурата е напълно прозрачна, като информацията е публично достъпна в портала ЦАИС ЕОП, а основен приоритет на администрацията  остава осигуряването на качествена услуга при строга дисциплина в разходването на средствата на софиянци.

