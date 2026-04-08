„Гранична полиция" с ден на отворените врати, деца се радваха на хеликоптери (снимки и видео)

Ден на отворените врати се състоя днес в Специализирания отряд „Въздушно наблюдение" на ГДГП

Днес Специализираният отряд „Въздушно наблюдение" на Главна дирекция „Гранична полиция" отвори вратите си за граждани. Събитието е по повод предстоящия Международен ден на авиацията и космонавтиката – 12 април.

Авиоотрядът на МВР е създаден на 16 юни 1970 година. В състава на „Гранична полиция" е от 1999 година.

През 2010 година ГДГП получи нови хеликоптери, които служат както за въздушно наблюдение на границата, така и за съвместни задачи с други служби на МВР.

Първоначално гостите наблюдаваха демонстрация на гранично-полицейското куче Чоки и неговия водач Красимир Петков от РДГП –Аерогари. Те показаха обща дресировка и откриване на забранено вещество.

Във втората част на демонстрацията бяха показани съвместни действия на СОВН и СОБТ. При сигнал за „терористична заплаха" на летището е извикан екип за борба с тероризма, който пристига с хеликоптер на „Гранична полиция". Умело пилотираният вертолет застава над площадката и баретите се спускат по способа „бързо въже". Заподозреният е обезвреден и задържан.

Гостите разгледаха с интерес летателната техника и най-новите дронове на ГДГП.