Установиха нарушения при 17 проверки на строителни обекти в район „Студентски"

Инспекторите провериха строителен обект в Студентски град. СНИМКА: СТОЛИЧНА ОБЩИНА/АРХИВ

Столичният инспекторат извърши 17 проверки на строителни обекти в район „Студентски" през последните два дни. Сред установените нередности са замърсяване извън строителните площадки, заемане на общински площи, замърсяване на уличното платно от товарни автомобили, излизащи от обектите с неизмита ходова част, както и замърсяване на прилежащите пространства преди и след извършване на строително-монтажни дейности. Масираните проверки в район „Студентски" продължават, паралелно с текущия контрол на територията на Столична община.

За двата дни екипи на Столичния инспекторат са извършили общо 78 проверки на строителни обекти в целия град, при които са съставени 5 акта на физически и юридически лица за насипване на земни маси на нерегламентирани за това места.

Проверките имат за цел да наложат спазването на установените правила при строителните дейности и транспортирането на земни маси, като още в първите дни от засиления контрол са констатирани редица нарушения, за които се предприемат действия за налагане на административни наказания.

