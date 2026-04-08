Дечев: Гражданите ни вярват, няма непроверен сигнал за изборни нарушения

Няма непроверен сигнал или факт за изборни нарушения, което повиши доверието на гражданите към органите на реда.

Това каза служебният вътрешен министър Емил Дечев на работна среща с ръководството на Областната дирекция на МВР в Хасково и служители от ведомството, съобщиха от пресцентъра на дирекцията, цитиран от БТА.

Министърът заяви, че към този момент полицаите показват повишена активност в работата си, а тя е да гарантират честни и законосъобразни избори.

Както БТА съобщи, Дечев, и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев и министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов бяха в Хасково след сигнали за незаконна агитация в сграда, в която се раздават хранителни помощи, и за участие на държавен служител в кампания на политическа сила.

Главен комисар Георги Кандев потвърди казаното от министъра за активността на МВР с актуални данни за страната. „Зад тези цифри стои Вашият труд, оказаното от обществото доверие и очакванията на хората за честни избори", каза Кандев.

Качеството на отработването на сигналите, ефективността при разследването и повишаване качеството на досъдебните производства открои като ключови заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов. Той отбеляза, че успешната работа на полицейските служители се измерва с усещането за сигурност и доверие в обществото.