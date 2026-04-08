Не само в Пловдив: Откриха труп в контейнер и в Стара Загора, убиецът ще лежи още 11 г.

Божидар Крумов беше разчленил тялото на приятеля си Атанас Христев с ножовка след пиянски скандал

Тежко криминално престъпление. Така полицията в Пловдив определи намерените човешки останки в казан за смет в район "Тракия" днес. И уточни, че сигналът бил подаден след 13 часа. Както съобщихме по–рано, тялото е било разчленено, а на него се натъкнал клошар. Той се стъписал, докато ровел в отпадъците и разтреперен съобщил за зловещата находка.

Откриването на човешки останки в контейнер за смет в "Тракия" не е първото подобно зловещо събитие в последните години у нас - в началото на декември 2020-а пак клошари намериха части от труп в казан в кв. "Трите чучура" в Стара Загора. Божидар Крумов е с ампутиран крак и участваше в делото в Пловдив чрез връзка по скайп. Снимка: Ваня Драганова

Те подали сигнал на телефон 112 и било установено, че убитият е Атанас Христев. Разследващите бързо стигнали до извършителя - 62-годишния сега приятел на жертвата Божидар Крумов. Той беше осъден на 17 г. затвор и му остават да лежи още над 11.

Христев работел като строител в Германия и когато се прибрал в края на ноември 2020 г., се обадил на Крумов да се видят. Вечерта на 2 декември си купили 1 л ракия и храна и седнали да пият в дома на Крумов. В някакъв момент се скарали и Христев ударил шамар на домакина, при което счупил очилата му. Крумов го ударил със стъклената бутилка ракия по главата, гостът паднал назад на леглото, на което стоял, и повече не мръднал. Въпреки това домакинът продължил да пие, после си купил и друга бутилка. След още няколко чаши взел документите на Христев и ги изхвърлил в контейнер за смет. После решил да се отърве от трупа и започнал да го разчленява - първо с нож, след това и с ножовка. Отделил главата от тялото и китките на ръцете и ги укрил така, че те не бяха открити. Останалите части поставил в различни контейнери и на 5 декември две работнички на лентата за сортиране на боклук в Стара Загора една след друга се разпищели, че там има човешки крака. Никой не им повярвал и останките попаднали в пресата. Няколко дни по-късно на други части от тялото попаднали клошари.

Когато полицаите влезли в дома на Божидар Крумов, открили торса на убития Христев в найлонов чувал, опрян до гардероба. Докато течеше делото, на Крумов беше ампутиран единият крак, но и досега е в добро здраве в затвора в Стара Загора.

За днешния подобен случай в Пловдив с намирането на труп в казан за смет местната полиция и прокуратура засега са пестеливи на информация. Eдинствено се казва, че е образувано досъдебно производство и се изяснявали всички факти и обстоятелства.