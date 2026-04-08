Георги Кандев за клипа с прокурорката: Наредих на СДВР и те я откриха и глобиха

Авторът на видеото дал показания

СДВР е разпитало Боян Георгиев, заснел и публикувал клипа, в който твърди, че прокурорка се е държала арогантно с него, след като е нарушила Закона за движение по пътищата. Самата тя е установена и глобена. Това съобщи във фейсбук профила си главният секретар на МВР Георги Кандев, но без да назовава имена. Предполага се, че става въпрос за Деница Иванова, зам. шефка на Военно-окръжна прокуратура - София.

Ето и публикацията на Кандев:

Във връзка с публикувания вчера видеоклип, документиращ нарушение на Закона за движение по пътищата на ул. „Цар Самуил" и ул. „Алабин" в гр. София, при което е създадена реална опасност и пречка за движението на друг автомобил в еднопосочна улица, разпоредих незабавни действия.

Още рано тази сутрин наредих на колегите от СДВР да започнат оперативно-издирвателни мероприятия за изясняване на всички факти и обстоятелства по случая. В резултат на бързата и професионална реакция, жената от видеозаписа беше установена, а свидетелят, заснел случилото се, даде подробни показания.

🔺 Преди минути нарушителката е санкционирана съгласно действащото законодателство.

🔺 Искам да бъда пределно ясен - законът е за всички. Той ще бъде прилаган еднакво и безкомпромисно - без значение от служебно положение, обществен статус или каквито и да било други обстоятелства.