БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦАТА се срещна с представители на Браншова камара "Плодове и зеленчуци". От страна на левицата в срещата взеха участие Красимир Йорданов – водач на листата на коалицията в Ямбол, Атанас Телчаров – водач в Пловдив – област и Петя Цанова – водач в Пазарджик. От страна на браншовата камара участваха нейният председател Цветан Цеков, главният секретар – Марк Цеков; Васил Христов – член на УС, Светлана Боянова – съветник, както и председателят на Българската оризова асоциация Георги Видолов.

По време на разговора двете страни се обединиха, че имат общи притеснения за състоянието на сектора и обща цел – възстановяване на българското производство, особено при плодове, зеленчуци, оризопроизводство, розопроизводството, оранжерийно производство, както и гарантирането на продоволствената сигурност и устойчивото развитие на селските райони. Бе подчертано, че трябва да бъде изведена като национален приоритет хранителната сигурност, обезпечаваща необходимото потребление за страната, но като се гарантира и качеството.

Левицата пое като ангажименти да продължи да защитава българските земеделски производители, гарантирайки им устойчива възможност за реализация на тяхната продукция, включително и равноправни отношенията с големите търговски вериги. По думите им държавата не може да бъде страничен наблюдател, тя не трябва да допуска ценовия дъмпинг и подмяната на произход, с които директно се ощетяват и производителите и потребителите. Бе изтъкната нуждата и от мерки в подкрепа на родното земеделие, така че то да бъде конкурентоспособно на европейското.

Земеделците заявиха, че мерките които предлага правителството в подкрепа на сектора в този труден момент са крайно недостатъчни. Социалистите подчертаха, че единствено са разработили и предложили мерките в тази посока: намаляване на акциза и ДДС на горивата, както и подпомагане на земеделските производители при закупуването на торове.

Не на последно място бе отбелязана нуждата от възстановяване и модернизация на инфраструктурата на „Напоителни системи", както и облекчен уведомителен режим, а не разрешителен, за изграждане на кладенци за напояване до 15 метра.

Браншовиците призоваха кандидатите на левицата в следващия парламент да продължат да настояват за приемане на необходимите за сектора законопроекти като „Антиспекула".

Бе засегната и темата за нуждата от квалифицирани кадри в сектор „Земеделие". Социалислистите подчертаха, че дуалното обучение, за което отдавна настоява левицата, има за цел да попълни дефицити в професионалното образование в различни направления. Кандидатите на БСП – ОЛ изявиха готовност законодателството във всеки един сектор да се прави в тясно партньорство с представителите на съответния отрасъл.