Помощи за ток и отопление, ако ти остават под 390,63 евро, след като платиш сметките (Обзор)

Статут на енергийно беден може да се получава и автоматично

Правителството прие наредбата за енергийна бедност, която ще определи хората, които да получават помощи. Това се удостоверява чрез агенцията за социално подпомагане, където се подават заявления. Те по автоматичен път чрез публичните регистри на над 10 институции генерират информация. След това ЕРП-тата биват информирани и се предлагат мерки за директна финансова подкрепа и препоръки за саниране и повишаване на енергийната ефективност, каза социалният министър Хасан Адемов.

При определянето на статут на енергийно беден ще се изчислява средномесечният доход на домакинството, от който ще се приспадат разходите за плащане на сметките за ток и отопление. Ако остатъчната сума е

по-ниска от линията на бедност за годината - 390,63 евро, домакинството ще получава помощи

Например, ако човек има доход от 450 евро, но разходът му за ток е 70 евро, то разполагаемият му доход е 380 евро, което е под линията на бедност.

Освен тази група наредбата предвижда и категория “уязвими клиенти”. В нея ще попадат хора с 50 и над 50% увреждане, лицата, които са получавали енергийно подпомагане през предходната година, хората на месечни социални помощи, както и гражданите, за които има медицинско удостоверение, че прекъсването на електрозахранването би застрашило живота им.

Наредбата трябва да влезе в сила в началото на юли, когато се очаква информационната система да бъде напълно изградена и готова да обработва заявленията.

Енергийният министър Трайчо Трайков припомни, че темата за енергийно бедните домакинства и енергийно уязвимите е обсъждана повече от 15 г., но едва сега е постигнат окончателен документ. Обясни, че статутът ще може да се получава по два начина. Първият е автоматизиран - без подаване на заявление за хората, които по здравословни причини се нуждаят от непрекъснато електрозахранване.

Вторият е чрез подаване на заявление. Министърът призова гражданите внимателно да се запознаят с текстовете в наредбата, за да преценят кой от двата варианта е за тях.

В наредбата подробно е описан начинът, по който се пресмята доходът, енергийното потребление на едно домакинство и енергийната характеристика на сградата, все данни, необходими, за да бъде признато едно семейство за енергийно бедно или енергийно уязвимо.

Вземат се

предвид декларираните доходи, както и тези, за които има данни в НАП

след приспадане на данъците и осигурителните вноски.

При енергийното потребление се отчита и видът на сградата. Тези, които нямат валиден сертификат за енергийна ефективност са разделени на три. Първият тип са многофамилни и еднофамилни сгради с най-високото енергопотребление - 400 квтч на кв. м. Вторият тип са обновените, в които потреблението е 135 квтч на кв. метър. И третият са сгради, строени след 1 януари 2024 г., при които енергийното потребление е 90 квтч на кв. м. По тези данни се пресмята годишният разход на енергия на единица площ по тип сграда.

При изчисление на типовото потребление на енергия се отчита и площта на домакинство според броя на живеещите.

За един човек са предвидени 40 кв. метра,

за двама - 50 квадрата, за трима - 60, за четирима -70, на петима - 80 и на шест души- 90 кв. метра.

Наредбата разписва подробно и информационната система, в която са всички енергийно бедни или уязвими домакинства. Тя събира информация от 11 институции, включително КЕВР и ЕРП-тата. Тя се поддържа от Министерството на електронното управление, а администратор е Агенцията за социално подпомагане.

