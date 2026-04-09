12 жертви по-малко в отсечките, в които се мери средна скорост

Данните са за шестте месеца, откакто системата заработи

Шефът на Пътна полиция: Ефектът се вижда, а нарушителите намаляват

МВР купува дронове, за да следи агресивните шофьори от високо

12 живота са спасени в отсечките със система за контрол на средната скорост от началото на работата ѝ досега. Това показва сравнението между периода от 7 септември 2025 г., когато тя заработи, до 31 март 2026 г., и същите месеци година по-рано. Данните на Пътна полиция, предоставени след запитване на “24 часа”, сочат, че загиналите в тези участъци са намалели от 24 на 12, а ранените - от 127 на 114. Общият брой на катастрофите също спада - от 394 на 363.

Катастрофите със загинали и/или ранени намаляват със 17. Сега са 67 при 84 година по-рано. Те се водят тежки. Другите инциденти са т.нар. изкривени ламарини и в статистиката на МВР се водят леки.

“Това са първите ясни резултати от системата за средна скорост. Не говорим само за санкции, а за реално спасени човешки животи”, казва комисар Димитър Мичев, началник на отдел “Пътна полиция” в Главна дирекция “Национална полиция”. Комисар Димитър Мичев, началник на отдел “Пътна полиция” в Главна дирекция “Национална полиция”

Най-осезаем е ефектът по най-натоварените артерии. На пътя София - Варна в отсечката Сопот - Голец е загинал 1, а преди системата цели 10. На “Тракия” при Вакарел - Ихтиман има един починал при 3-ма година по-рано. Спад при загиналите се наблюдава и по направлението Русе - Велико Търново - Габрово в участъка Одяланик - Тръстеник, както и по подбалканския път София - Бургас при Казанлък - Ягода. Контролът обхваща още ключови трасета като магистралите “Хемус”, “Струма” и “Марица”, както и редица първокласни пътища с интензивен трафик.

Макар от АПИ да имат камери в 71 отсечки, МВР следи в 32 от тях. Причината - само в тях има концентрация на катастрофи. От ведомството посочват, че са издали 34 169 електронни фиша за средна скорост за 1 421 305 евро. Глобите са същите като при моментното превишение. А шофьорите не трябва да са спокойни, когато минат такава отсечка - винаги могат да попаднат на тринога камера например.

Очаква се и съществено затягане чрез контролните точки. При тежко превишение - над 40 км/ч в град и над 50 км/ч извън населените места, на шофьор ще се отнемат 18, при повторно - 21, а при системно - 26. На практика млад водач, който в първите 2 години има 26 точки, може да остане без книжка с три превишения.

Системен нарушител е шофьор, който получи три глоби за скорост за година. В тези случаи санкциите се утежняват - втората глоба е двойна, а третата - тройна. Паралелно се отнемат точки.

“Средната скорост не позволява да се компенсира между камерите, както е при моментното отчитане. Затова системата дава резултат - по-малко жертви и по-малко тежки катастрофи”, казва Мичев. Допълва, че ефектът вече се вижда.

“Нарушителите намаляват. Когато шофьор плати глоба няколко пъти, започва да се дисциплинира и да спазва правилата”, обяснява комисарят. И добавя, че за него е по-важен не финансовият, а превантивният ефект.

Остава проблемът с пътните хулигани - шофьори, които често карат агресивно, изпреварват рисково, движат се с бясна или несъобразена скорост и съзнателно застрашават останалите.

“При тях става дума за модел на поведение, а не една грешка. Затова към тях ще има допълнителни мерки”, казва Мичев.

За целта Пътна полиция ще купи дронове. Ще ги ползва за наблюдение на трафика в реално време, засичане на опасни маневри и нарушения и контрол в участъци без стационарни камери.

Те ще бъдат взети след обществена поръчка, а средствата са гласувани от Фонда по пътна безопасност. Идеята е да има поне по един за всяка от 28-те областни дирекции на МВР, но окончателният брой ще зависи от подадените оферти и бюджета. Самите дронове няма автоматично да засичат номера, но ще помагат с информация за идентифицирането на нарушителите.

“Контролът не е самоцел. Търсим промяна в поведението”, казва комисар Мичев. И посочва, че е предвидено да се купят и четири автосимулатора.

Очаква се да пристигнат до началото на следващата година. Ще се ползват за превантивни кампании и обучения в структури на МВР, а на тях шофьорите ще минават през симулации на рискови ситуации - висока скорост, загуба на контрол и внезапни препятствия, обяснява Мичев. (За другите мерки на МВР - виж по-долу.)

Подобрение има и в общата картина за страната. През 2025 г. са станали 6655 тежки катастрофи, при които са загинали 456 души и са ранени 8295.

Спрямо 2024 г. инцидентите са с 517 по-малко, загиналите - с 22 по-малко, а ранените - със 758 по-малко. Показателят за загинали на милион жители също се подобрява - около 71 при 74 година по-рано.

Правят обучения на деца и работодатели

Паралелно с контрола МВР залага и на сериозна превенция, насочена както към децата, така и към възрастните шофьори и дори работодатели.

Съвместно с неправителствени организации е започнала инициатива за влизане в училищата. В нея катаджии помагат при преподаването на пътна безопасност. Целта е отрано децата да изградят навици за отговорно поведение както като пешеходци, така и като бъдещи шофьори.

Акцентът в срещите е поставен върху реалните рискове. Обръща се внимание, че при катастрофите с деца жертвите най-често са пътници, а причината е в поведението на възрастните. В повечето случаи малчуганите се возят без детски столчета или без колани.

Това многократно увеличава риска от смърт. Именно затова от МВР подчертават, че превенцията не може да бъде насочена само към най-малките - възрастните трябва да бъдат пример, защото от тях започва културата на движение.

Подобна кампания започва и сред работодатели. Там ще се провеждат разяснителни срещи. Ще се представят промените в законодателството, новите санкции и отговорности, както и конкретни данни за катастрофи - къде се случват най-често и защо.

Целта е информацията да стигне до активните шофьори, които ежедневно са на пътя.

От Пътна полиция ще показват и как могат да се ползват електронните услуги на МВР. Идеята е хората да знаят къде да следят и платят задълженията си.

В сайтовете на МВР и на Пътна полиция всеки може да провери валидността на личните си документи, на застраховката “Гражданска отговорност”, на техническия преглед, както и да проследи и плати глоби. Предвидена е и възможност за попълване и изпращане на декларации онлайн към структурите на Пътна полиция чрез системата за сигурно електронно връчване на Министерството на електронното управление. За целта трябва електронен подпис.

Търси се и сътрудничество с работодателите. Причината - имат пряко отношение към поведението на служителите си на пътя. Затова се препоръчва компаниите често да проверяват дали хората, които шофират, са с валидни книжки. Съветът е проверките да стават всяка седмица. Причината - през 2025 г. близо 15 000 шофьори са останали без книжки заради каране пияни, дрогирани или отказ от тест.

Целта на кампаниите е да се измести фокусът от санкцията към превенцията - чрез информираност, достъп до услуги и изграждане на навици. Идеята е да има по-малко нарушения не само заради страх от глоба, а заради осъзнат риск и поета отговорност.

Специален акцент в превантивните мерки ще бъде поставен и върху велосипедистите. Те са 19 от жертвите на катастрофи през 2025 г. От Пътна полиция ще насочат усилията си към повишаване на видимостта и безопасността им. Ще има предложение до съвета на Фонда за пътна безопасност за финансиране и купуване на светлоотразителни тиранти. Идеята е да ги разпространяват по време на превантивни кампании, особено в рискови зони и в тъмната част на денонощието, когато инцидентите с колоездачи са най-чести.

Над 700 екипа, дори цивилни, следят трафика по празниците

Над 700 екипа на КАТ ще следят за безопасността по пътищата в следващите дни, а цивилни патрули влизат в трафика по магистралите. АПИ ще спре камионите и ремонтите, а в Столичната община няма да има синя и зелена зона през 4-те почивни дни.

Засилен трафик се очаква през всичките дни около Великден, особено в посока Гърция, обясни Лъчезар Близнаков от Пътна полиция. В четвъртък от 15 до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварни автомобили по магистралите в посока изход от София. В петък същото ограничение ще важи от 9 до 14 часа. Най-натоварено се очаква да е в понеделник. Тогава също ще се ограничава движението на тежкотоварни автомобили по магистралите - от 16 до 20 часа, когато се очаква пътуващите да се прибират. Забраната не важи за камионите, които превозват опасни товари, бързо развалящи се стоки, животни и други.

В края на магистрала “Струма” при Симитли традиционно се въвежда реверсивно движение. От страна на АПИ са спрени всички ремонти заради очаквания интензивен трафик, посочи Близнаков.

“Акцент поставяме върху използването на колани и столчета при превоза на деца”, обясни за акциите на Пътна полиция Близнаков. И посочи, че през уикенда ще има проверки за употреба на каращи пияни и дрогирани. “Само от началото на годината са установени около 3600 случая на управление след употреба на алкохол и наркотици”, каза Близнаков.

Засилено полицейско присъствие ще има около жп гари, автогари, както и около храмове, църкви и манастири, обявиха от Охранителна полиция. И призоваха хората да внимават за ценностите си.

Обединяват знаците и правилата за движение в една наредба, за да няма противоречия

Държавата готви нова наредба за пътната сигнализация, но тя не променя правилата на движение по същество, а по-скоро подрежда хаоса в нормативната база.

В момента правилата за светофари, пътни знаци, маркировка и сигнализация са разпръснати в няколко различни акта - закон, няколко наредби и дори стар правилник от 90-те години, който формално още действа. Това създава объркване както за шофьорите, така и за контролните органи, които трябва да тълкуват едновременно няколко документа.

С новото постановление се цели всичко това да бъде събрано на едно място - в единен подзаконов акт, който да описва ясно значението, формата и цветовете на всички елементи на пътната сигнализация. На практика това означава, че шофьорите и кандидатите за книжка ще могат да се ориентират по-лесно в правилата, без да търсят информация в различни документи.

Една от ключовите промени е именно премахването на дублирането и противоречията. В момента има случаи, в които една и съща материя е уредена паралелно в различни актове, а понякога и по различен начин. Това води до риск от грешки както при шофьорите, така и при контрола на пътя. Новата наредба трябва да сложи край на тази практика и да въведе единни правила.

Друг важен момент е предвидената отмяна на правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата от 1996 г. Той е останал в сила дори след отмяната на стария закон, но с годините е започнал да се разминава с новата уредба. В резултат се налага постоянно сравнение между различни актове, което усложнява практиката. Сега този правилник окончателно отпада.

Промените се налагат и заради чисто практически проблеми. Разпокъсаната нормативна уредба затруднява обучението на бъдещите шофьори, създава различни тълкувания в изпитите и води до нееднаква практика при контролните органи. Освен това в част от актовете има техническа информация, която не е предназначена за шофьорите, но ги обърква допълнително.

Това е и сред акцентите в новата наредба. Разделя се кое е за шофьора и кое е за инженерите. Предложеният за обществено обсъждане документ ще съдържа само правилата, които засягат участниците в движението. Техническите изисквания като размери, материали, стандарти на пътя ще бъдат в отделен акт на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

То е сред авторите на промяната заедно с МВР и Министерството на транспорта. Трите ведомства пишат, че няма да са нужни средства от бюджета за предложените промени. Те са подложени на обществено обсъждане до 7 май.

