Раздават 2000 козунака за празниците в Монтана

Близо 2000 козунака ще бъдат дарени на хора от различни съсловни сдружения в неравностойно положение, както и в неделния ден на Възкресение Христово, съобщи кметът Златко Живков.

Събитията от празничната програма на общината се провеждат през цялата седмица. На най-светлия ден – Великден от 10,30 часа на площад Жеравица ще има фолклорен концерт. В него участват шест танцови и три певчески състава. След сценичните изпълнения ще започне общо Великденско хоро. Кметът Живков покани всички граждани да се включат и ако имат възможност с костюми или отделни елементи на българската носия да пресъздадат духа на традицията.

При неподходящо време празникът ще се проведе в Драматичния театър.