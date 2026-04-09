Приказка в началото на деня и приятни емоции влизат в клас

Правителството одобри 24 национални програми, инвестират 115 млн. евро в образование

Сутринта в детската градина и в 1-и, 2-и и 3-и клас да започва с приказка или с кратък разговор по някаква тема. Текстът може да бъде избран от родител, както и самият той да я чете на малките. След това педагозите може да коментират с децата изслушаното, за да им създадат приятни емоции и изживявания. Разговорът може да бъде и по определена тема от програмата за най-малките. Учителите имат свободата на избор.

Това предвижда новият модул “Позитивни нагласи” към националната програма “Умения на фокус”, а т.нар. педагогически практики се наричат “Утринна история”, “Утринна приказка” и “Утринна среща”. Ще бъдат включени най-малко 50 детски градини и училища.

Правителството одобри 24 национални програми за развитие на образованието за ключови политики в образованието през следващата учебна година. Над 115 млн. евро ще бъдат инвестирани за детски градини и училища, както и за повече дейности.

Досегашната Национална програма “Без агресия за сигурна образователна среда” ще се разшири с “Приобщаваща и сигурна образователна среда”. Акцентът ще е върху учениците, които се затрудняват с уроците. Ще има и подкрепа за продължаващо професионално обучение на младежи със специални потребности. Така ще се осигури грижа за младежи със сензорни, интелектуални и физически увреждания, които след 12-и клас нямат достъп до подходящи форми на обучение, съобразени със здравословното им състояние. Включва се още практика,

рехабилитация, терапия и социална подкрепа,

прилагани от екип от педагогически специалисти, терапевти и други професионалисти със специфична експертност в работата с хора с увреждания.

В рамките на Националната програма “Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда” ще се оборудват кабинети за занимания по интереси в Националния дворец на децата, центровете за подкрепа на личностното развитие и в ученическите общежития. За първи път се дава възможност да се кандидатства за закупуване на оборудване за спорт в училищата. Планира се и създаване на електронна платформа за дигитализация на ранната скринингова оценка и

анализ на развитието на тригодишните

Това ще позволи навреме да се откриват рискове в когнитивното, езиковото, социално-емоционалното и моторното развитие. Това е важно за предоставяне на адекватна подкрепа и предотвратяване на последващи обучителни затруднения, социална изолация и образователна маргинализация на децата.

