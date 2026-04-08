Везенков се завръща в националния отбор

https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22631009 www.24chasa.bg

Община Монтана събра 3,3 милиона евро от местни данъци и такси

Камелия Александрова

[email protected]

Община Монтана събра 3,3 милиона евро от местни данъци и такси Снимка: Камелия Александрова

Изтича срокът, в който важи 5% отстъпка от дължимите местни данъци в Монтана, напомни кметът Златко Живков на седмичния си брифинг. Той призова гражданите и собствениците на фирми да се възползват от нея до края на месеца. Досега от местни данъци и такси са събрани 3 303 000 евро, което се равнява на постъпилите приходи за същия период миналата година. „Общината разчита на отговорно отношение, защото благодарение на това може да осигури разходите за строителната си програма, обществените услуги и различните благоустройствени дейности, заяви Живков. Той благодари на всички, които са платили дължимите налози.

Кметът съобщи какви дейности се извършват в 23-те села на общината от началото на строителния сезон. Приключил е ремонтът на читалището в село Д -р Йосифово. Тази година се отбелязват 100 години от основаването му. До няколко дни ще приключи и ремонтът на площада около кметство Благово. Със собствени средства са направени допълнителни обезопасителни парапети на моста на село Николово. В Габровница се извършва текущ ремонт на улици и на междуселския път до Вирове. Изкърпване на асфалтова настилка ще се прави и в селата Горна Вереница и Смоляновци. В Студено буче и Винище предстои почистване на речните корита.

Продължава работата по европейския проект за подобряване качеството на въздуха в Монтана чрез подмяна на старите отоплителни уреди с климатици. Досега са подменени уредите в 1215 домакинства в града и 296 в селата. Общо са монтирани 3669 климатика. В процеса 184 одобрени кандидати не са открити и екипите не са успели да направят безвъзмездната подмяна на отоплителните уреди.

Община Монтана събра 3,3 милиона евро от местни данъци и такси
