ГЕРБ обещава средна работна заплата от 2500 евро и минимална от 1000 евро. Това обяви Николай Нанков в Ловеч. Ето какво пише още той:
"В годината на редовното правителство „Желязков" България отбеляза видим напредък📈 – и по доходи, и по инвестиции, и по икономическо развитие.
📊 Българският бизнес усеща това и ясно заявява какво очаква – предвидимост.
👉 Когато правилата са ясни, когато средата е стабилна и политиката последователна, фирмите могат да планират, да инвестират, да се развиват.
⚠️ Това говорихме днес в Ловеч на среща с представители на бизнеса.
👉 В икономическата програма на ГЕРБ–СДС предлагаме точно такива прагматични решения, които да дадат сигурност и шанс на бизнеса да създава повече работни места и реална стойност за страната.
✅ Целта е до 2030 г. България да стане по-силна икономически, с модерни сектори и стабилна средна класа.
💶 Доходите да достигнат средноевропейските нива, а бизнесът да работи в предвидима среда, която стимулира инвестиции, иновации и качествен живот за всеки.
Какво означава това:
👉 България да достигне по-високи доходи в 🇪🇺ЕС, с БВП на глава от населението около 90 % от средното за ЕС
👉 Средна работна заплата 2500 евро и минимална 1000 евро
👉 Ниски нива на инфлация
👉 Реформи за подобряване на условията на труд, увеличение на пенсиите
👉 Силна средна класа от техници и инженери
👉 Повишаване на добавената стойност на българската икономика с високотехнологична индустрия
👉 Съхраняване на съществуващия данъчен модел
👉 Продължаване на публичната инвестиционна програма в комбинация с публично-частни партньорства
💼 Намаляване на бюрокрацията и административната тежест в инвестиционния процес и стимулиране на иновациите
🌾 Нов модел на модерно земеделие и преработка на земеделската продукция
🌳 Управление на горите по предизвикателствата на климатичните промени
⚡️ Ясна и прагматична енергийна политика с фокус интересът на българските граждани и икономика
Всичко това може да се случи при стабилно управление на ГЕРБ-СДС.
❗️Бизнесът е доволен от постигнатите стратегически цели – влизане в еврозоната и Шенген.
🏫 Но поиска повече усилия за развитие на професионалното образование, както и за доизграждане на стратегическата инфраструктура в Северна България, вкл. АМ Хемус.
⚠️Както и облекчаване на административните процедури, нещо, за което продължаваме да работим.
Posted by Николай Нанков on Wednesday 8 April 2026