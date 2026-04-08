ГЕРБ обещава средна работна заплата от 2500 евро и минимална от 1000 евро. Това обяви Николай Нанков в Ловеч. Ето какво пише още той:

"В годината на редовното правителство „Желязков" България отбеляза видим напредък📈 – и по доходи, и по инвестиции, и по икономическо развитие.

📊 Българският бизнес усеща това и ясно заявява какво очаква – предвидимост.

👉 Когато правилата са ясни, когато средата е стабилна и политиката последователна, фирмите могат да планират, да инвестират, да се развиват.

⚠️ Това говорихме днес в Ловеч на среща с представители на бизнеса.

👉 В икономическата програма на ГЕРБ–СДС предлагаме точно такива прагматични решения, които да дадат сигурност и шанс на бизнеса да създава повече работни места и реална стойност за страната.

✅ Целта е до 2030 г. България да стане по-силна икономически, с модерни сектори и стабилна средна класа.

💶 Доходите да достигнат средноевропейските нива, а бизнесът да работи в предвидима среда, която стимулира инвестиции, иновации и качествен живот за всеки.

Какво означава това:

👉 България да достигне по-високи доходи в 🇪🇺ЕС, с БВП на глава от населението около 90 % от средното за ЕС

👉 Средна работна заплата 2500 евро и минимална 1000 евро

👉 Ниски нива на инфлация

👉 Реформи за подобряване на условията на труд, увеличение на пенсиите

👉 Силна средна класа от техници и инженери

👉 Повишаване на добавената стойност на българската икономика с високотехнологична индустрия

👉 Съхраняване на съществуващия данъчен модел

👉 Продължаване на публичната инвестиционна програма в комбинация с публично-частни партньорства

💼 Намаляване на бюрокрацията и административната тежест в инвестиционния процес и стимулиране на иновациите

🌾 Нов модел на модерно земеделие и преработка на земеделската продукция

🌳 Управление на горите по предизвикателствата на климатичните промени

⚡️ Ясна и прагматична енергийна политика с фокус интересът на българските граждани и икономика

Всичко това може да се случи при стабилно управление на ГЕРБ-СДС.

❗️Бизнесът е доволен от постигнатите стратегически цели – влизане в еврозоната и Шенген.

🏫 Но поиска повече усилия за развитие на професионалното образование, както и за доизграждане на стратегическата инфраструктура в Северна България, вкл. АМ Хемус.

⚠️Както и облекчаване на административните процедури, нещо, за което продължаваме да работим.