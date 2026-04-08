ЦИК отстранява членове на комисии с минали нарушения (Обзор)

Близо 7 млн. евро за вота в чужбина

Електорална карта на България ще показва секции, активност, резултати

ЦИК отстранява членове на секционни комисии, за които е доказано, че са извършвали нарушения при предни избори. Такива случаи има в Габровница и Белица, като в Белица вече дори има сменени хора. Още преди началото на подбирането на хора за СИК от ЦИК се бяха обърнали към партиите с молба да не предлагат хора, за които е било установено, че са нарушители.

За смените съобщи председателката на ЦИК Камелия Нейкова в сряда по време на среща при президента Илияна Йотова на институциите, отговорни за организацията на изборите на 19 април.

Срещата бе инициирана от държавния глава - всички отговорни за добра организация на гласуването и отчитането на вота да направят равносметка 11 дни преди изборния ден. Участваха министрите на външните работи и на електронното управление Надежда Нейнски и Георги Шарков, зам.-министърът на вътрешните работи Иван Анчев, директорите на "Информационно обслужване" и ГРАО Ивайло Филипов и Венцислав Христов, членове на ЦИК.

Институциите трябва да убедят българските граждани, че този път усилията на всички са насочени към организацията на нормални избори в България, прозрачен процес до изборния ден и добре организиран вот. Трябва да бъдем гаранти за това всеки български гражданин да не се съмнява, че гласът му е отчетен правилно, а да стимулираме още повече гражданската активност на 19 април. Да убедим хората, че сме взели всички мерки, за да се ограничават и анулират злоупотребите, че имаме достатъчно добре подготвена изборна администрация, която се справя със сложните протоколи, каза Йотова. Тя призова и

да не се насаждат страхове в избирателите

В този контекст президентът попита министър Нейнски дали има реални факти за външно вмешателство и хибридни атаки, свързани с предстоящите избори, за да се поиска помощ от европейски органи. Беше категорична, че при наличие на конкретни данни за външна намеса е важна реакцията на българските власти, но в същото време трябва да се действа внимателно, за да не се създават неоснователни страхове и възможности за провокации. "МВнР се занимава с анализ на открити източници за външна намеса, МВР - за вътрешна, а електронното управление - за кибератаки", посочи Нейнски. Имало конкретен случай, в който се подозира външно влияние, допълни тя, но без да даде подробности.

От срещата стана ясно, че засега

няма сериозни проблеми в организацията на вота.

Президентът разказа на зам.-вътрешния министър, че е получила сигнали от партии, които се оплакват от разрушаване на предизборни шатри и плакати. Йотова ще ги препрати към МВР.

Към 9 ч сутринта в сряда са били извършени 194 полицейски операции срещу купения вот. Още от 19 март в министерството функционира денонощна линия за подаване на сигнали. От ГДНП са определени

198 служители за обработването на сигнали

Над 200 може да са чуждестранните наблюдатели в деня на вота. Участие е заявено от три международни организации: Бюрото на ОССЕ за демократични институции и права на човека, Парламентарна асамблея на Съвета на Европа и Парламентарна асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество. Покани към тях са пратени по линия на Външно.

ОССЕ ще разположат “пълномащабна наблюдателна мисия”

в страната - основен екип от 9 души, 16 дългосрочни и 200 краткосрочни, които ще подпомогнат наблюдението в изборния ден. От ПАСЕ се очаква да изпратят 18 парламентаристи, а от ПАЧИС - петима. Основният екип от ОССЕ вече се е срещал с ЦИК и МВнР.

Усилено тече и подготовката на вота в чужбина. От 7 април се изпращат изборни книжа и материали за далечните държави като САЩ, Бразилия, Канада и Австралия, а в сряда тръгнаха и машините, опаковани като дипломатически пратки. На 14 април устройства тръгват и сухопътно за близките държави. В чужбина ще има 130 машини за гласуване в 20 държави. Интересът към тези избори е рекорден за последните няколко години, подадени са 60 хил. заявления. Ще бъдат разкрити

493 избирателни секции в 55 държави,

адресите им вече са публикувани на сайта на МВнР. Изборите в чужбина струват 6 835 500 евро.

Заради решението на парламента да се намалят до 20 секциите в държавите извън ЕС Външно е предложило на ЦИК да разкрият максимален брой секции в дипломатическите служби. Така в Лондон те ще са седем, а в Анкара - три.

Заради военните действия в Близкия изток там няма да се отварят секции. Както и в места с твърде нисък интерес, защото така няма как да се гарантира тайната на вота на избирателите.

Йотова постави темите за организирането на ефективно обучение на членовете на СИК, обезпечаването на видеонаблюдението, коректното изготвяне на избирателните списъци, в това число гласуването по служебен адрес.

Повишен е интересът към гласуването по настоящ адрес. Подадени са около 113 хил. заявления (срокът изтече на 4 април). На предишния вот са били 89 хил.

До дни “Информационно обслужване” ще публикува електорална карта на България, разработена съвместно с ЦИК. Тя ще съдържа подробна информация за всяка секция - резултати, имащи право на глас, активност. А мобилното приложение, в което СИК могат да попълват протоколите си, за да ги проверяват за грешки, вече е изтеглено над 2200 пъти.