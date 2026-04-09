18,4% - от последните сме в ЕС по посещаващи онлайн курсове, но повече от румънците (Графика)

Само 18,4% от интернет потребителите у нас са посещавали онлайн курс или са използвали учебни материали от мрежата. Това сочат данни от проучване на Евростат, проведено сред хора, които в последните 3 месеца са ползвали интернет. Заедно с румънците (11,8%) сме на дъното в Европейския съюз по този показател. Малко преди България се нарежда Кипър - 21% от интернет потребителите там са използвали мрежата за образователни цели и курсове.

Средният дял за целия ЕС е 34,8%. Очаквано Нидерландия оглавява класацията с най-висок дял на интернет потребители, които ползват курсове онлайн или вземат учебни материали от мрежата - почти 2/3 или 60,2 %. Следват Ирландия (59,7%), Финландия (50,7%) и Швеция (50,6%).

Сред конкретните методи за онлайн обучение 17,3 % от интернет потребителите са посещавали онлайн курс през 2025 г., като най-висока е честотата в Ирландия (29,6 %), Финландия (29,3%) и Нидерландия (28,5 %). Междувременно 30,5% от интернет потребителите в ЕС са използвали онлайн учебни материали, като най-висок е делът в Нидерландия (55,1%), Ирландия (50,4%) и Унгария (46,4%).

