Ще ти съсипя живота – проверяват прокурорка, плашила гражданин от мерцедеса си в насрещното (Обзор)

Инспекторатът ще се занимае с поведението на Деница Иванова, зам.-шефка на военната прокуратура в София

Тя пък твърдяла, че мъжът се държал арогантно и я обиждал

Военна прокурорка е обект на проверка, след като гражданин се оплака в социалните мрежи, че се е държала нагло спрямо него и го е заплашила.

“Бързам, дай назад, защото съм прокурор и ако продължиш да стоиш, ще видиш какво ще ти се случи. Още една дума и ще ти съсипя живота”, казала му тя по неговите думи. Конфликтът се разразил до паркинг на ул. “Цар Самуил” и “Алабин”, близо до военната прокуратура, която се намира на ул. “Позитано” . Заради публикацията Инспекторатът към Върховната касационна прокуратурата се самосезира. Той поиска становище от Комисията по професионална етика към Военноапелативна прокуратура за допуснато нарушение на етичния кодекс на прокурорите. Клипът е във фейсбук от два дни. В съобщението на държавното обвинение име не се споменава, а само, че става дума за военен прокурор. Още преди ден обаче юристи разпознаха на клипа Деница Иванова, която е зам.-шеф на Софийската военноокръжна прокуратура.

По чисто съвпадение малко преди прокуратурата да съобщи, че ще я проверява, чрез жребий Прокурорската колегия я определи за редовен член на изпитната комисия за младши следователи.

Самият конфликт заради, който прокурорката попадна в социалните мрежи, е от 6 април. Мъж на име Боян Георгиев написа във фейсбук, че около 17 ч влизал с автомобила си в еднопосочната ул. “Цар Самуил”, за да отиде към паркинга, за който имал абонамент. Точно пред входа му обаче бил пресрещнат от червен мерцедес, управляван в насрещното движение от жена, която му правела знаци да се върне назад, за да може тя да премине.

“Разбира се, отказах и просто продължих напред с колата си, което много ядоса жената - но не я спря да продължи напред с мерцедеса и да се допре броня до броня с мен”, пише мъжът. Последвали заплахите.

Пред колеги прокурор Деница Иванова обяснила, че тя била заплашвана и обиждана от мъжа, който се държал арогатно, дори майка му, която пътувала с него, се опитвала да го възпре.

Във фейсбук пък главният секретар на МВР Георги Кандев съобщи, че авторът на клипа е разпитан, а прокурорката глобена.

