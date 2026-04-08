Страстната седмица: история, смисъл и символи на дните

Велики четвъртък

На Велики четвъртък Църквата възпоменава Тайната вечеря, извършена от Спасителя в дома на един жител на Йерусалим. Преди вечерята Той умил краката на апостолите. На тази именно вечеря Той установил светото тайнство Евхаристия (Причастие), като Сам причастил светите апостоли. След вечерята Христос с апостолите отишъл в Гетсиманската градина, където се помолил до идването на предателя Юда.

Богослужения

На Велики четвъртък вечерта се отслужва утринното богослужение за Велики петък, когато се четат така наречените Дванадесет евангелия т.е., дванадесет евангелски откъса, които разказват за Христовите страдания.

Чрез тях вярващите съпреживяват страданията на Христос, чрез които Той изкупи света. На този ден свещенослужителите изнасят кръста от олтара, което символизира носенето му от Христос към Голгота.

Велики петък

На Велики петък Църквата припомня страданията на Иисус Христос, които Той волно приел - да бъде съден, бичуван, оплют, бит с плесници и показан пред народа в багреница за поругание, с кръст в ръка и с венец от тръни на главата.

Изнасяне на светата Плащаница

На Велики петък сутринта във всички храмове и манастири в страната се извършва последованието на Царските часове, следвани от Вечерня. Във всички храмове, на определено място, с тържествена лития плащаницата, изобразяваща мъртвия Христос, след трикратно обикаляне около светия Кръст се полага в центъра на храма, подобаващо украсена. На този ден вярващите пристъпват с молитва към издигнатия гроб на Христос, изобразен върху плащаницата, като се покланят пред нея, изразявайки своето смирение, скръб и преклонение пред Спасителя.

Опело Христово

На Велики петък вечерта се извършва т.нар. „Опело Христово", което представлява тържествено богослужение, отслужвано единствено в този ден. То се нарича още и „Надгробен плач", като навлиза в богослужението на този ден около ХІІІ-ХІV век. Чинопоследованието съдържа песни (разделени в три статии), които възхвалят и описват кръстната смърт, погребение и възкресение на Христос. Те са особено умилителни по своя характер. След изпяването се извършва и лития около храма.

Велика събота

На Велика събота Църквата възпоменава погребението на Христос и слизането Му в ада. Умрял на кръста, от прободените Му ребра изтекли кръв и вода. Йосиф Ариматейски и Никодим изпросили разрешение от Пилат, снели Христос от кръста и Го помазали с аромати. След това Го обвили в нова плащаница и Го положили в нов гроб, изсечен в скала в Гетсиманската градина. При полагането Му в гроба присъствали жените мироносици, сред които и майка Му Св. Богородица.

Благодатният огън

Всяка година в продължение на столетия се случва чудо в храма Гроб Господен в Йерусалим. След молитвата на Йерусалимския патриарх слиза (снизхожда) Благодатният огън. Най-ранните сведения за Благодатния огън са от втория век след Христа. Оттогава досега всякога, в навечерието на Велика събота Йерусалимският патриарх влиза в пещерата с Господния гроб, т.нар. кувуклия и там измолва Благодатния огън.

Пасхално богослужение

Късно вечерта около 23:00 часа започва отслужването на пасхална полунощница, която представлява кратко молитвено последование. Когато наближи полунощ, се извършва шествие извън храма, където на определено място пред западната му част се чете утринното Евангелие, което разказва за Христовото възкресение. След четенето на св. Евангелие патриархът, архиереят или свещеникът дават обичайното начало на Пасхално утринно богослужение и поздравяват християните с: Христос воскресе! Те от своя страна отговарят: Воистину воскресе! На български език поздравът съответно е: Христос възкръсна! И отговорът е: Наистина възкръсна.

След като бъде прочетено Евангелието и бъде отслужена утринната, с шествие се влиза отново в храма и започва тържествената света Литургия.

Неделно богослужение – четене Евангелието на различни езици

Според църковния типик малко преди обяд на Възкресение Христово се отслужва вечерно богослужение, в което се чете евангелският откъс, който разказва за случилото се чудо. Положено е да се чете на различни езици, което символизира проповедта за Възкресението на Христос към всички народи, припомня БТА.