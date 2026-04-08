На място е загинал единият от шофьорите от удара в Прохода на републиката

На място е загинал единия водач от жестокия удар между две коли, станала тази вечер в Прохода на републиката, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново. Водачът на другия автомобил, пътничка и дете от автомобила с починалия шофьор са откарани в Спешна помощ. Причините за произшествието се изясняват. Образувано е досъдебно производство. Проходът все още остава затворен.

Сигнал за тежкия удар малко преди върха от северната страна на Хаинбоаз е подаден около 18 ч. На място се извършват процесуално-следствени действия.

Леките коли се пренасочват през Шипка, а товарните изчакват на място.