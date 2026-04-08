Дечев: Има неколкократно повече сигнали за изборни нарушения в Смолян

Няколкократно увеличение на сигналите за изборни престъпления и на образуваните досъдебни производства спрямо предходните парламентарни избори има в Смолян, каза вътрешният министър Емил Дечев. В късния следобед той пристигна в Смолян заедно със заместника си Калоян Калоянов и с и. д. главен секретар Георги Кандев, където направи работна среща с ръководния състав на Областната дирекция на МВР.

Министър Дечев посочи, че се наблюдава съществено повишаване на сигналите за изборни нарушения в област Смолян. „Говорим за увеличение в пъти – няколкостотин процента спрямо изборите през октомври 2024 г.", добави министърът, цитиран от БТА.

Той допълни, че паралелно с това се увеличава и броят на образуваните досъдебни производства, както и на задържаните лица и съставените предупредителни протоколи по Закона за МВР. По данни на министерството към 8 април в област Смолян са получени 10 сигнала, като при предходния вот те са били четири. Образувани са 13 досъдебни производства, при нула за 2024 г., както и са съставени 23 предупредителни протокола, спрямо 6 при предходните избори, което е няколкократно увеличение.

„Тълкуваме този ръст като положителен знак – повишено доверие на гражданите към МВР. Когато хората имат доверие, те подават сигнали. А повече сигнали водят до повече проверки и образувани производства", коментира министър Дечев.

По думите му, предприетите мерки и активната работа на органите на реда целят да гарантират прозрачност и законосъобразност на изборния процес. Той увери, че институциите ще реагират на всеки подаден сигнал и ще продължат да работят за ограничаване на практики, свързани с купуване на гласове и други нарушения.

По-рано министър Дечев посети Областните дирекции на МВР в Хасково и Кърджали.