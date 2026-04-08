"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

​С мащабно събитие, изпълнено със силни политически послания и патриотичен заряд, Коалиция „Трети март“ проведе среща на своята предизборна кампания в морската столица Варна. Срещата, провела се на 8 април, събра стотици симпатизанти и граждани, превръщайки събитието в ясна демонстрация на електорална енергия и желание за политическа алтернатива.

​Енергията на Варна: Между традицията и иновацията

​Препълнената зала във Варна се превърна в център на дискусия за бъдещето на страната. Организаторите подчертаха, че изборът на града за един от ключовите акценти в кампанията не е случаен – Варна е символ на отвореността към света, но и на съхранената българска идентичност. Визуалната рамка на събитието отново бе доминирана от националния трибагреник и символиката на единството, подкрепена от слогана: „Силни сме, защото сме заедно“.

​Регионални приоритети и глобални амбиции

​Регионалните представители на коалицията за Варна поставиха на фокус теми, които от години вълнуват жителите на областта:

​Модернизация на транспортната инфраструктура и свързаността на Североизточна България;

​Подкрепа за местния бизнес и морската индустрия, като двигатели на икономическия растеж;

​Ефективно управление на туризма, насочено към устойчиво развитие през цялата година.

​Лидерският фокус: Диалог вместо монолог

​Ключовият момент на вечерта бе участието на председателя на коалицията Тихомир Атанасов. В емоционална реч той дефинира „Трети март“ не просто като политически субект, а като кауза за възстановяване на държавността.

​„Варна винаги е била ветропоказател за политическите процеси в България. Днес тук виждаме не просто хора, а съмишленици, които вярват, че обединението е единственият изход от политическата спирала,“ заяви Атанасов.

​В последвалата дискусия „лице в лице“ гражданите поставиха остри въпроси относно сигурността, корупцията и цената на живота, на които лидерът отговори с конкретни ангажименти за законодателни промени и институционален рестарт.

​Новият модел на комуникация

​Политическите анализатори отбелязват, че стратегията на „Трети март“ залага на „живия контакт“. Форматът на събитието във Варна потвърди стремежа на коалицията да скъси дистанцията с избирателя, заменяйки сухата партийна реторика с открит и човешки диалог.

​Вечерта завърши в неформална атмосфера, където кандидатите за народни представители продължиха разговорите с варненци – ясен сигнал, че коалицията ще разчита на директната комуникация като свое основно оръжие в предстоящата надпревара.

​Стартът във Варна изпрати недвусмислено послание: Коалиция „Трети март“ е готова да бъде обединителният център, който да превърне националното самочувствие в реална политическа програма.

​Купуването и продаването на гласове е престъпление!