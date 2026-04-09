Апелативният съд ще гледа мярката на задържания шейх на ОАЕ у нас

Апелативният съд в София ще гледа мярката на задържания у нас шейх на ОАЕ, съобщава БНТ.

Задържаният е обявен за международно издирване с цел екстрадиция и арест по искане на Интерпол ОАЕ – Абу Даби, въз основа на червен бюлетин от 1 декември 2025 г. Той беше задържан на 3 април.

По неофициална информация мъжът е член на кралската фамилия, братовчед на сегашния крал и внук на първия крал на ОАЕ.

Към момента той е задържан в срок до 40 дни, въз основа на национална заповед от прокурора на Дубай. Спрямо KH.Z.A. е издадена национална заповед за арест от прокурора на Дубай, ОАЕ с цел изтърпяване на присъда от 26 юли 2017 г. на съда на ОАЕ – Дубай за извършено престъпление от Федералния наказателен закон № 3 от 1987 г. на ОАЕ за създаването на Наказателен кодекс, изменен с Федерални закони № 7 от 2016 и № 24 от 2028 г., за деяние, формулирано като злоупотреба с доверие. Наложеното наказание е лишаване от свобода за срок от 6 месеца и глоба в размер на 20 737 263.37 AED – дирхами.

Деянието, за което е осъден KH.Z.A., съответства в най-голяма степен на престъпление по чл. 217 нашия НК, ощетяване на чуждо имущество и е наказуемо с лишаване от свобода в размер до 3 години и глоба, а ако се касае за значителни или невъзстановени щети, наказанието е лишаване от свобода до 5 години и глоба. Също така извършеното престъпление съответства на престъпление по чл. 206, ал. 1 НК, обсебване, което е наказуемо с лишаване от свобода от 1 до 6 години, а ако обсебването е в големи размери –предвиденото наказание е от 3 до 10 години.

С постановление от 2 април наблюдаващият прокурор при СГП е наложил забрана на KH.Z.A. да напуска пределите на България.

В СГП освен постъпилите данни за издадена валидна национална заповед за арест, от страна на съдебните власти на ОАЕ е декларирано намерение за последващата екстрадиция на чуждия гражданин.

От изложените фактически обстоятелства и оперативни данни на Дирекция „Международно оперативно сътрудничество" при МВР-София е установено, че чуждият гражданин, осъден за икономическо престъпление, разполага с финансови възможности да се укрие, тъй като същият е пребивавал в няколко държави, разположени на различни континенти.