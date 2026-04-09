Доц. Христо Орманджиев: ВКС ще се произнесе дали Сарафов има право да иска възобновяване на производства

ВКС ще се произнесе дали и.ф. главният прокурор има право да иска възобновяване на производства. Сега ще има тълкувателно решение с обвързващ ефект за съдилищата. Ако съдът каже, че Сарафов няма право, ще бъде частична делегитимация. ВСС следва да се съобрази с такова произнасяне. Казусът може би ще се реши кардинално след изборите - чрез промяна в Закона за съдебната власт. Това каза пред Нова тв преподавателят по конституционно право доц. Христо Орманджиев.

По думите му ВСС е независим орган, както и съдебната власт. „Нормалната житейска логика е съветът да се съобрази със становищата на произнеслите се по казуса на Сарафов. Ненормалното фиксиране на обратното действие на закона даде възможност за различни тълкувания на закона. Прокурорската колегия на ВСС трябва да се съобрази с решението на ВКС, каквото и да бъде то", допълни конституционалистът.

„Предметът, по който КС се произнесе, е малко по-различен, но той прави намигвания. Тоест - трябва да има ограничения при заемането на един пост. Съдът коментира, че чрез нормативния контрол не може да се запълни нормативна празнота. Още при приемането на правилото, НС не е предвидило точно как ще се действа. Като мантра се явява фактът, че няма разпоредба, сочеща обратно действие, и така би могло и.ф. да изпълнява длъжността главен прокурор много дълго време. Шестмесечният срок обаче ограничава привидно неограничения срок. В КС няма изрична уредба за временно изпълняващ функциите. Петима конституционни съдии са изразили становища, че споменатият срок важи и за Борислав Сарафов", коментира Орманджиев.