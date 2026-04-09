"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

При катастрофа в страната през изминалото денонощие е загинал един човек, а 19 са ранени, съобщиха от МВР на сайта си. Произшествията за изминалите 24 часа са 15.

В София са регистрирани 25 леки произшествия и три тежки. Пострадали са петима души.

От началото на месеца са станали 113 произшествия със 133 ранени и шестима загинали. От началото на годината катастрофите са 1349, загинали са 95, а ранените – 1674. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. (89) се отчитат с шест повече загинали участници в движението по пътищата.