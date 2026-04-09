Янкулов: ВКС образува тълкувателно дело дали Сарафов може да възобновява дела

"Веднага след публикуване на решението на Конституционния съд председателят на Върховния касационен съд образува тълкувателно дело, чиято цел е да реши със задължителна за всички съдилища сила въпроса може ли фактическият и.ф. главен прокурор Сарафов да подава искания за възобновяване на наказателни дела след 21.07.2025 г. - датата, на която спрямо него изтече предвиденият в закона срок за временното заемане на длъжността главен прокурор", това написа във фейсбук профила си служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов.

Още през октомври м.г. ВКС публикува становище на своята Наказателна колегия, че Борислав Сарафов не може да прави това, защото по силата на закона след 21.07.2025 г. вече не заема временно длъжността главен прокурор. Но тъй като това становище формално няма задължителна сила, някои съдебни състави от апелативните съдилища допускаха до разглеждане негови искания (макар и много по-малко на брой от отхвърлящите ги), което създаде противоречивата съдебна практика, която сега ВКС ще преодолява с тълкувателното си решение.

Възобновяването на наказателни дела най-общо може да бъде определено като извънреден способ за реакция срещу съдебни грешки - допълнителна възможност, извън обичайния ход на наказателния процес, да бъде поправена несправедливост. Като грешката може да е била както от полза, така и във вреда на подсъдимия.

Когато грешката е в негова полза, възобновяването може да се поиска от държавата само в кратък срок. Срокове има и при специфичните хипотези на възобновяване, в които главният прокурор е задължен да внесе такова искане, например когато проблемът по делото е установен с решение на Европейския съд по правата на човека.

Така че дали претендиращият да бъде главен прокурор може да сезира валидно съда в такива производства въобще не е някакъв си там малозначителен въпрос. Защото неговото своевременно действие понякога се оказва последен шанс за постигане на справедливост.

С писмо от днес поисках от председателите на ВКС и апелативните съдилища информация за конкретните случаи, по които този последен шанс е пропуснат заради упорството на самия Борислав Сарафов и прокурорската колегия на ВСС той да си стои като вечно "заварения случай" на главен прокурор, на цената на всичко.

Какво точно е причинено на правосъдието от цялото това безумие през последните вече толкова месеци трябва да стане ясно. Не само абстрактната щета, но и конкретната, през пропуснатите последни шансове за справедливост.

Светкавичното образуване на тълкувателното дело е ясен знак, че ВКС си дава сметка за сериозността на ситуацията. В интерес на правосъдието въпросът трябва максимално бързо да бъде решен окончателно. Още повече че по него няма никаква фактическа или правна сложност. А и решението на Конституционния съд от вчера, и становището на Наказателната колегия на ВКС от октомври вече пределно ясно са казали всичко.

Правната ни система трябва да бъде в състояние да преустанови беззаконието с юридически средства, ако искаме да бъдем държава.