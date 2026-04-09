От 15 април започва кампания за безплатно извозване на строителни отпадъци от домакинствата

Кампания за безплатно извозване на отпадъци, генерирани от строителните дейности и ремонти в домовете, ще се проведе в Русе от 15 април до 15 май. Контейнерите ще бъдат разположени на ключови места в районите "Възраждане", "Дружба-Чародейка", "Здравец-Родина" и „Централен". Призовават се гражданите да използват съдовете по предназначение, като изхвърлят в тях само строителни, а не битови и растителни отпадъци, мебели, дрехи, алуминиева дограма, клони и др., съобщиха от пресцентъра на община Русе.

В контейнерите могат да бъдат изхвърляни бетон, тухли, керемиди, плочки, керамични изделия, дървесина, стъкло, почва, камъни, изолационни материали, които не съдържат азбест или опасни вещества; строителни отпадъци на основата на гипс, които не съдържат опасни отпадъци; смесени отпадъци от строителство и събаряне, които не съдържат живак и опасни вещества.

Контейнерите ще бъдат поставени на следните места:

• ж.к. „Дружба 3", срещу бл. 47 и бл. 53 – паркинг;

• ж.к. „Дружба 3", ул. „Никола Й. Вапцаров" (до мобилния център);

• ж.к. „Чародейка-север", ул. „Филип Станиславов", до бл. 402;

• жк. „Дружба-1", ул. „Студен кладенец", до бл. „Ледено езеро" № 2;

• ж.к. „Цветница", „Алея Ела" №3, до бл. „Ангар";

• жк. „Възраждане", бул. „Родина"№41 – паркинг, в близост до задния вход на РУ „Ангел Кънчев";

• ж.к. „Възраждане", зад закрития пазар, до бл. „Н. Стрелковски";

• ж.к. „Здравец", ул. „Рига" (до Второ районно управление на МВР);

• ж.к. „Здравец-север" 1, ул. „Бабуна планина", (до мобилния център);

• ж.к. „Родина", ул. „Димчо Дебелянов"№ 2А (до мобилния център);

• Кв. „Ялта", ул. „Щип" №17 (до мобилния център);

• Център, ул. „Богдан войвода" 8.