Държавата предлага на аукцион ценни книжа за 150 м...

45-годишен мъж е загиналият в челния удар в Хаинбоаз, на пътя имало разлята течност

Дима Максимова

Катастрофата на Хаинбоаз СНИМКА: Фейсбук/Georgi Luckanov

Жена и дете на 5 години са в болница

45-годишен мъж от с. Дъбово е загиналият при жестоката катастрофата в Прохода на републиката в сряда привечер. Произшествието е станало около 18 ч. в района на с. Мишеморков хан. По първоначална информация лек автомобил, управляван от 45-годишен мъж от с. Дъбово, пътувал в посока към Гурково, се е ударил челно в насрещно движеща се лека кола с 25-годишен шофьор от Горна Оряховица.  В свирепия сблъсък колите са смазани до неузнаваемост, наложило се пожарникари да разрязват смачканите ламарини, за да извадят ранените.

45-годишният водач е загинал на място, пострадали са возещата се на предната седалка в същия автомобил 40-годишна жена и 5-годишното им дете на задната седалка. Те са настанени за лечение във великотърновската болница.

Другият водач е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни. Причините за произшествието са в процес на изясняване.  При оперативно следствените действия в района е установено мазно петно, но засега не е ясно дали може да е причинило трагедията. Взети са проби, експертизи ще установяват вида на разлятата течност и ще се търси транспортното средство, което може да я е разляло. 

Проходът бе затворен до късно през нощта. Трафикът бе пуснат в едната лента след няколко часа. По случая е започнато досъдебно производство.

