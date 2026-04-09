Задържаха криминално проявен мъж, в чийто дом са открити над 40 000 евро

Задържан е 53-годишен криминално проявен мъж, в чийто дом са открити над 40 000 евро при специализирана полицейска операция в Ловешко, съобщи и.д главен секретар на МВР Георги Кандев в публикация във Фейсбук.

По негови думи вчера след получена оперативна информация за подготвяно купуване на гласове в село Брестница, област Ловеч, незабавно е организирана специализирана полицейска операция.

По данни на МВР трима души са получили парични средства с цел да бъдат раздавани на жители от община Ябланица за гласуване в полза на конкретна политическа сила, посочи главният секретар на МВР.

Работата по случая продължава, добави Кандев.

Вчера той съобщи и за полицейски акции в Кърджалийско и област Плевен.

