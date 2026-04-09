Иван Анчев: 238 души са задържани за търговия с гласове

238 души са задържани до момента за изборни нарушения и подозрения в търговия с гласове. Това съобщи пред БНТ служебният заместник-министър на вътрешните работи Иван Анчев.

Тези хора са задържани в рамките на досъдебни производства за престъпления против политическите права на гражданите, поясни той.

"Тъжно е, когато се говори за продаден граждански вот срещу 8 евро или срещу 50 евро, 100 евро. Това е една язва в обществото, която ние осъзнаваме, че няма как да изкореним на нула. Т.е. купен вот ще има в някакъв процент, уви. Важното е този купен вот да бъде минимализиран, минимално възможен."

Задържаните участници в изборни схеми обикновено имат криминален профил и действат в сложни структури.

"Тези хора, които се занимават с продажбата и покупката на гласове, са предимно хора, които са свързани с някакъв вид криминална дейност. Това не е човек, който има хубава професия, като учител, и изведнъж купува 30 гласа", обясни Анчев.

Крупни и институционализирани схеми за купуване на гласове са трудни за доказване и изискват специализирана работа на МВР.

"Особено в малките населени места, където всички се познават, не е лесно да се докаже корпоративен вот. Това са много софистицирани системи, често трудно доказуеми", каза Анчев.

Ефективната борба с изборни нарушения изисква неполитизирана система на правоохранителните органи.

"Ако искаме да имаме здрава държава, трябва да имаме една система за правоохрана и сигурност, която да е деполитизирана и да служи на закона, а не на партии", подчерта Анчев.

МВР извършва цялостна организация и наблюдение на рисковите секции за изборния процес.

"Направихме две национални съвещания, знае се кои са рисковите секции и какви са възможните методи за действие. Нашата амбиция е да няма срамни моменти като на предишни избори", заяви Анчев.

Служебният заместник-министър на вътрешните работи съобщи още, че страната ни не е изправена пред миграционен натиск.

"На годишна база, в сравнение със същия предходен период, миграционният натиск е намалял с 56%. Българската "Гранична полиция" е една от най-добре екипираните и обучените в Европа", съобщи заместник-министърът.