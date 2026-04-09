Задържаха румънец, обрал златото на габровка, докато и предлага евтини тенджери

38-годишен румънец е задържан за кражба на над 20 грама златни накити от дома на габровка. На 31 март в РУ-Габрово е получен сигнал за извършена кражба от жилище. По първоначални данни в обедните часове възрастна жена е била въведена в заблуждение от непознат, който ѝ предложил кухненски съдове. Той успял да влезе в дома ѝ под предлог за демонстрация на стоката и поискал символично възнаграждение.

Впоследствие извършителят си тръгнал, а малко по-късно жената установила липсата на златни накити с тегло над 20 грама. В резултат от проведени оперативно-издирвателни действия е установен и задържан 38-годишен румънски гражданин, съпричастен към посегателството. Част от златните накити са възстановени. По случая е образувано досъдебно производство.

ОДМВР-Габрово отправя апел към гражданите да бъдат особено бдителни и да не се доверяват на непознати, предлагащи стоки или услуги в домовете им. Подобни „търговски" посещения често са прикритие за извършване на измами и кражби на вещи.

От полицията излязоха с препоръки:

не допускайте непознати в жилището си, независимо от повода, който изтъкват;

не предоставяйте пари или ценности на лица, които не познавате;

бъдете внимателни при предложения за „изгодни покупки" или демонстрации на стоки;

информирайте възрастните си близки за подобни схеми, тъй като те често са обект на този тип престъпления.



