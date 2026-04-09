ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Державата предлага на аукцион ценни книжа за 150 м...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
Задържаха румънец, обрал златото на габровка, докато и предлага евтини тенджери

Дима Максимова

[email protected]

1224

38-годишен румънец е задържан за кражба на над 20 грама златни накити от дома на габровка. На 31 март в РУ-Габрово е получен сигнал за извършена кражба от жилище. По първоначални данни в обедните часове възрастна жена е била въведена в заблуждение от непознат, който ѝ предложил кухненски съдове. Той успял да влезе в дома ѝ под предлог за демонстрация на стоката и поискал символично възнаграждение.

Впоследствие извършителят си тръгнал, а малко по-късно жената установила липсата на златни накити с тегло над 20 грама. В резултат от проведени оперативно-издирвателни действия е установен и задържан 38-годишен румънски гражданин, съпричастен към посегателството. Част от златните накити са възстановени. По случая е образувано досъдебно производство.

ОДМВР-Габрово отправя апел към гражданите да бъдат особено бдителни и да не се доверяват на непознати, предлагащи стоки или услуги в домовете им. Подобни „търговски" посещения често са прикритие за извършване на измами и кражби на вещи.

От полицията излязоха с препоръки:

не допускайте непознати в жилището си, независимо от повода, който изтъкват;

не предоставяйте пари или ценности на лица, които не  познавате;

 бъдете внимателни при предложения за „изгодни покупки" или демонстрации на стоки;
    информирайте възрастните си близки за подобни схеми, тъй като те често са обект на този тип престъпления.

Четете още

Последвайте ни в Google News Showcase

