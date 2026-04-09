ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Държавата предлага на аукцион ценни книжа за 150 м...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22632940 www.24chasa.bg

Условна присъда за непълнолетен пловдивчанин, поддържал интимни контакти с момиче под 14

Ваня Драганова

[email protected]

1704
Съдебната палата в Пловдив

Чрез родителите си ще трябва да плати разноските по досъдебното производство от 1003 евро

Непълнолетен пловдивчанин се сдоби с условна присъда от 1 година за интимни контакти с момиче под 14. Близките отношения между двамата започнали през април м. г. и продължили до 10 юни, точните дати не са установени. Извършителят няма навършени 18 години, но е можел да ръководи постъпките си и е разбирал смисъла на извършеното.

Той има завършен осми клас, но не продължава да учи. Изпитателният срок на условната присъда е 3 години. Чрез родителите си ще трябва да плати разноските по досъдебното производство от 1003 евро.

Решението е на Районния съд в Пловдив и подлежи на обжалване пред окръжните магистрати. 

Съдебната палата в Пловдив

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

