Условна присъда за непълнолетен пловдивчанин, поддържал интимни контакти с момиче под 14

Чрез родителите си ще трябва да плати разноските по досъдебното производство от 1003 евро

Непълнолетен пловдивчанин се сдоби с условна присъда от 1 година за интимни контакти с момиче под 14. Близките отношения между двамата започнали през април м. г. и продължили до 10 юни, точните дати не са установени. Извършителят няма навършени 18 години, но е можел да ръководи постъпките си и е разбирал смисъла на извършеното.

Той има завършен осми клас, но не продължава да учи. Изпитателният срок на условната присъда е 3 години. Чрез родителите си ще трябва да плати разноските по досъдебното производство от 1003 евро.

Решението е на Районния съд в Пловдив и подлежи на обжалване пред окръжните магистрати.